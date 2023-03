Internationaler Frauentag: Ein schönes Google-Doodle zum Weltfrauentag 2023 – das ist heute zu sehen

Am heutigen 8. März ist Internationaler Frauentag, der natürlich auch in diesem Jahr von Google mit einem sehr schönen Doodle und sicherlich weiteren Aktivitäten begleitet wird. Das heutige Doodle zum Internationalen Frauentag besteht aus insgesamt sechs Vignetten innerhalb des Schriftzugs, der einzelne Szenen zeigt, in denen sich Frauen gegenseitig unterstützen. Ein interessantes Thema, das man da in diesem Jahr gewählt hat.



Das heutige Google-Doodle zum Internationalen Frauentag besteht, anders als in den Jahren zuvor, nicht aus einer Slideshow oder einer Video-Animation, sondern aus einer Sammlung von sechs Vignetten. In diesen zeigen sich laut Googles offizieller Beschreibung (siehe unten) Frauen, die andere Frauen bei den unterschiedlichsten Aktivitäten unterstützen. Hinterlegt ist das vom GOOGLE-Schriftzug, der kaum zu erkennen ist. Wir sehen eine Ansprache, Forschung, Altenpflege, gemeinsames Stillen/Füttern, Demonstrieren sowie eine Ärztin.

Das heutige Doodle ehrt den Internationalen Frauentag, indem es viele Möglichkeiten feiert, wie Frauen Frauen unterstützen. Die Vignetten in jedem „GOOGLE“-Brief heben nur einige der vielen Bereiche hervor, in denen sich Frauen auf der ganzen Welt gegenseitig unterstützen, um Fortschritte zu erzielen und die Lebensqualität der anderen zu verbessern. Frauen in einflussreichen Positionen, die sich für den Fortschritt bei Themen einsetzen, die für das Leben von Frauen überall von zentraler Bedeutung sind. Frauen, die zusammenkommen, um zu erforschen, zu lernen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Frauen, die Menschen aus allen Lebensbereichen als primäre Bezugspersonen dienen. Frauen, die in der Mutterschaft wichtige Unterstützungssysteme füreinander sind. Zu Ehren von Frauen auf der ganzen Welt, die sich in allen Lebensbereichen gegenseitig unterstützen – Happy International Women’s Day!









Die Geschichte des Internationalen Frauentag

Der Weltfrauentag wird übrigens schon seit über 100 Jahren gefeiert, allerdings in den ersten Jahren nur in einigen wenigen Ländern und an völlig unterschiedlichen Daten. Ursprünglich wurde dieser Tag ausgerufen um für das Frauenwahlrecht zu werben bzw. um endlich die Gleichstellung der Frau mit dem Mann anzustoßen. Das hat dann zwar noch einige Jahre länger gedauert, aber vielleicht wäre es ohne den Weltfrauentag und anderen Bewegungen nicht ganz so schnell gegangen…

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

