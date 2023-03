Google One VPN: Das ist der Desktop-Client für Mac und Windows – Gratis-VPN jetzt für alle Abonenten

Seit wenigen Tagen haben alle Abonnenten von Google One Zugriff auf das Gratis-VPN, das zusätzlich zum Speicherplatz-Abo und den weiteren Vorteilen angeboten wird. Das beschränkt aber nicht nur auf das Smartphone, denn im vergangenen Jahr wurde ein Desktop-Client gestartet, der die VPN-Nutzung unter Windows und Mac ermöglicht. Wir zeigen euch, wie ihr dieses sehr einfach einrichten könnt.



Google bietet das VPN schon seit längerer Zeit an und hat es im Laufe der ersten Phase immer wieder erweitert, bis man schließlich Ende 2022 endlich den lange erwarteten Desktop-Client anbieten konnte. Jetzt hat man sich für alle zahlenden Google One-Abonnenten geöffnet und dürfte damit eine Flut neuer Nutzer begrüßen dürfen. Wer noch ganz neu dabei ist, wird es vielleicht zuerst auf dem Smartphone innerhalb der One-App ausprobiert haben, aber ihr könnt es auch am Desktop nutzen.

Um den Desktop-Client zu nutzen, müsst ihr diesen einach nur Hier herunterladen und euch innerhalb dieser App mit dem Google-Konto einloggen. Der Login ist erforderlich, um nur aktiven One-Abonnenten den Zugriff auf das Virtual Private Network zu gewähren. Damals nahm die Freischaltung des Clients mehrere Wochen in Anspruch, sodass es möglicherweise auch für alle neuen Nutzer der Fall ist. Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Schaut daher einfach immer wieder mal nach, wenn ihr den Client noch nicht herunterladen könnt.

Download und Installation sind in wenigen Sekunden erledigt, genauso wie die Einrichtung. Beim ersten Start öffnet sich der Browser, ihr loggt euch in das Google-Konto ein und schon ist die Sache erledigt. Das VPN kann sofort aktiviert und genutzt werden. Windows, oder Mac OS, wird euch bei Herstellung der Verbindung einmalig informieren und der Rest geschieht im Hintergrund.









Unter Android bietet die App eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, um bestimmte Apps oder Datenverkehr am VPN vorbeizulenken und über die normale Datenverbindung zu nutzen. Das wurde auch für Desktopnutzer in Aussicht gestellt, doch bisher ist sind diese Einstellungen nicht verfügbar. Der entsprechende Dialog für die Einstellungen beherbergt lediglich den automatischen Start sowie den Login. Es ist anzunehmen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Die App steht auch erst bei Version 1.3.0.

Solltet ihr noch keinen Zugriff auf die App haben, müsst ihr euch leider weiterhin gedulden. Einen Direktlink für den Download gibt es nicht, denn dieser ist m Rahmen der eindeutigen Benefits-URL für jeden Nutzer angepasst. Schaut einfach immer wieder mal auf der Google One VPN-Webseite nach. Alle Informationen zum VPN haben wir euch bereits in den letzten Wochen zusammengetragen: Zum einen die Antworten auf die wichtigsten Fragen sowie alle Infos zum Datenschutz.

