Baby Yoda bei Google: Neues Star Wars-Easteregg in der Websuche – Grogus Macht lässt Ergebnisse fliegen

In der Google Websuche gibt es nicht nur viele Informationen und praktische Tools zu entdecken, sondern immer wieder auch neue Eastereggs. Weil Ostern naht, hat man jetzt ein neues Osterei für Star Wars-Fans gestartet, das den berühmten „Baby Yoda“ Grogu in die Websuche bringt und dort seine magischen Kräfte ausspielen kann. Helft dem süßen Wesen dabei, die gesamten Suchergebnisse abzubauen.



Die Google Websuche ist gefüllt mit Eastereggs, die in den letzten Jahren einem sehr ähnlichen Muster folgen: Nach Eingabe eines speziell dafür vorbereiteten Suchbegriffs gibt es ein zusätzliches Icon, das den jeweiligen Spaß startet. Dies startet meist eine Animation, ein sehr simples Spielchen oder im aktuellen Fall eine Interaktion mit der Oberfläche. Gebt einfach einmal den Suchbegriff Grogu in die Websuche ein, egal ob am Desktop oder Mobil. Anschließend klickt ihr auf das Grogu-Bild im Knowledge Graph.

Grogu erscheint nach dem Klick in der rechten unteren Ecke und wartet darauf, nach jedem Klick oder Tap die Schwebe-Macht einzusetzen. Gezeigt wird es darin, dass die Websuche regelrecht von oben nach unten abgebaut wird. Es wird stets ein Block herausgelöst, etwa in der Luft bewegt und anschließend zu Boden fallen gelassen. Die Elemente stapeln sich am unteren Rand. Mit etwas Geduld könnt ihr die gesamte Oberfläche abbauen. Ist alles verschwunden, verschwindet auch der möglicherweise mit Yoda verwandte Grogu wieder.

Letzte Aktualisierung am 6.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!