YouTube: Die beliebtesten Bereiche auf Googles Videoplattform und wie man Informationen findet

YouTube ist eines der ältesten und bekanntesten Videoportale auf der ganzen Welt. Im Jahr 2022 konnte die Tochtergesellschaft von Google knapp 29 Milliarden Euro Umsatz generieren. Dabei kann jede Person Videos auf der Plattform hochladen, was zur Beliebtheit der Seite beigetragen hat. So haben sich verschiedene Bereiche entwickelt, in welchen YouTube eine beliebte Quelle für Information darstellt. Wir stellen einige dieser Branchen vor.



Unterhaltung

Immer wieder gern werden kurze, unterhaltsame Videos hochgeladen. Diese können entweder zu Hause gedreht worden oder Parodien auf bestehende Videos sein. Im vergangenen Jahrzehnt waren besonders Videos über Videospiele beliebt. Diese wurden entweder gestreamt, reviewt oder Ausschnitte davon gezeigt. Der Marktführer in diesem Segment war dabei für eine lange Zeit der YouTuber PewDiePie und die englische Gruppe Sidemen. Sie alle sind mittlerweile weniger regelmäßig auf YouTube aktiv. Ebenfalls beliebt waren Glitch-Videos aus Spielen, wo etwa virtuelle Fußballspieler in FIFA 15 plötzlich große Hände bekommen haben oder das Gesicht des Charakters in Assassin’s Creed verschwindet. In diesem Artikel von Cyberghost werden weitere kultige Videogame-Bugs aufgelistet.

Dokumentationen

Nachdem jeder Mensch ein Video auf YouTube hochladen kann, findet man viele Bildungsvideos. Dabei sind besonders Dokumentationen beliebt, welche es nicht auf einen großen Sender geschafft haben oder wo der Sender die Sendung ebenfalls auf YouTube hochladet. Dabei kann man, laut einem Esquire-Artikel, ganz einfach eine passende Dokumentation finden, indem man „Doku“ und ein bestimmtes Themengebiet sucht. Besonders bei den Generationen, die mit der Plattform aufgewachsen sind, sind Dokumentationen beliebt. Hier bündeln Journalisten ihre Recherche in ein Video-Format und bringen sie so ihren Fans näher. Da das Angebot gratis und jederzeit abrufbar ist, ist YouTube die optimale Plattform für Dokus.

Kochrezepte

Aus einem ähnlichen Grund wie bei den Dokumentationen sind Kochvideos auf YouTube gelandet. Diese können zu jederzeit abgerufen werden und man muss sich nicht extra eigene Kochbücher kaufen. Nachdem die Rezepte in den Videos vorgekocht werden, hat man ebenso ein Anschauungsmaterial, mit welchem man die eigene Kreation vergleichen kann. Insofern jeder Mensch seine eigenen Videos hochladen kann, gibt es Rezepte für spezielle Küchen und auch echte „Food-Influencer“. Laut DerStandard ist einer davon „Kein Stress kochen“. Der Grazer zeigt Rezepte für die österreichische Hausmannskost und verbindet diese mit einem entspannten Humor.









Wer gern Sterneköchen zuschaut, der wird ebenfalls fündig. Bereits seit mehreren Jahren zeigen Jamie Oliver und Gordon Ramsey, wie sie ihre Gerichte zubereiten und geben viele Tipps und Tricks, wie man sich in der Küche leichter tut. Durch diese Kochrezepte kann man mit wenig Zeitaufwand einfache und passende Rezepte finden, ohne dass man sich durch Bücher oder Fernsehsendungen wälzen muss.

Die Zukunft von YouTube

Auch in der Zukunft wird YouTube relevant bleiben, sofern es weiterhin optimale Voraussetzungen für alle Arten von Videos gibt. Natürlich werden Instagram-Reels oder TikToks immer beliebter, dort liegt der Fokus jedoch auf kurzen Videos und weniger auf längerer Unterhaltung oder Bildung. Dafür ist immer noch YouTube am besten geeignet. Egal, ob Kochrezepte oder Dokumentationen, auf YouTube wird man fündig und wenn man einmal eine einfache Unterhaltung sucht, kann man jederzeit schauen, ob der Lieblings-YouTuber ein neues Video hochgeladen hat.