Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Hier gibt es Googles umfangreiche Reparaturanleitungen mit vielen Erklärungen (Download)

Google hat mit den Pixel 7-Smartphones in vielen Bereichen nachgelegt und auch an Reparaturfreudige Nutzer gedacht, die bei Problemen oder Schäden selbst das Werkzeug in die Hand nehmen. Solltet ihr dazu gehören, gibt es seit einigen Tagen zwei sehr interessante Dokumente zum Download, die in eurere Sammlung nicht fehlen sollten: Offizielle und wirklich sehr umfangreiche Reparaturanleitungen für Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Aber es gibt einen kleinen Haken.



Wenn das Smartphone unabsichtlich vom Tisch segelt und das Display oder die Kamera den Sturz nicht überlebt haben, dann kann man sich kurz ärgern und hat anschließend drei Möglichkeiten: Damit leben (wenn möglich), ein neues Gerät kaufen oder das Smartphone reparieren. Bei den Pixel 7-Smartphones hat man mittlerweile gute Karten, denn Google kooperiert für offizielle Ersatzteile mit iFixit, beachtete die einfache Reparierbarkeit schon beim Design und schafft somit die Voraussetzungen, die im folgenden beschriebenen Dokumente überhaupt zum Einsatz zu bringen.

Aufgrund der Gesetzgebung in Frankreich hat Google Reparaturanleitungen für die aktuellen Pixel-Smartphones veröffentlicht, die wirklich extrem ins Detail gehen, jeden Schritt umfangreich beschreiben, stark bebildern und noch dazu ansprechend aussehen. Fast schon ein Schmöker, den man sich mal zum Blättern zu Gemüte führen kann. Wenn da nicht ein kleines Detail wäre, das deutschen Nutzern die Freude trüben könnte: Die Anleitungen sind nur in französischer Sprache abrufbar.

Wer sich das Innere des Smartphones ansehen oder die einzelnen Schritte für Reparaturen und Ausbauten sowie Einbauten ansehen möchte, kann das natürlich dennoch tun. Selbst ohne Sprachkenntnisse könnt ihr einiges lernen. Und wenn es dann doch an die Praxis geht, wird es eben per Google Translate oder einem beliebigen anderen Tool übersetzt.









Tipp zur Übersetzung:

Es gibt zahlreiche Online-Tools (auch der Google Übersetzer), die ganze PDFs übersetzen können. Allerdings habe die meisten ein Seiten- oder Größen-Limit und ich habe keinen einzigen gefunden, der die Pixel-Dokumente kostenfrei übersetzen könnte. Daher mein Tipp: Teilt die Anleitung in zwei Teile oder exportiert nur die für euch benötigten Seiten als eine neue PDF-Datei. Diese könnt ihr dann auch mit den Limits übersetzen lassen und habt anschließend ein deutsches Dokument.

Ist natürlich nicht ganz ideal, aber wenn man an die typischen gedruckten Anleitungen in sehr schlechtem Deutsch denkt, dann können die Automatismen locker mithalten. Es ist nicht zu erwarten, dass Google diese Anleitungen in deutscher Sprache bereithält, bevor dies nicht in diesem Umfang gesetzlich gefordert ist. Schade eigentlich, denn wenn man schon eine solch gute Anleitung erstellt, dann könnte man sie auch zum Ankurbeln des Ersatzteilverkaufs in anderen Sprachen anbieten.

» Pixel 7 Anleitung

» Pixel 7 Pro Anleitung

» Pixel 6a Anleitung

