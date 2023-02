Das neue Google-Betriebssystem Fuchsia lässt weiter auf sich warten und auch 2023 können wir nur darüber spekulieren, ob und wie es eingesetzt werden wird. Wir haben euch bereits über die offizielle Zielsetzung des Projekts informiert und heute schauen wir uns einmal das Logo des Produkts an, das man vor einiger Zeit – kurz vor dem Smart Display-Rollout – angepasst hat. Ein Blick auf die Bedeutungen des Fuchsia-Logos.



Fuchsia befindet sich nach wie vor in einem mehr oder wenigen geheimen Stadium, denn obwohl Google das Betriebssystem bereits auf die Nest Hub Smart Displays ausgerollt hat und in diesem Jahr owhl auf Smart Speaker bringen wird, spricht man nicht darüber. Zwar verrät die Dokumentation, was Fuchsia eigentlich ist, doch trotz sehr vieler Worte und langer Beschreibungen sind wir hinterher nicht viel schlauer als zuvor.

Schon vor knapp zwei Jahren hat das Betriebssystem ein neues Logo erhalten, was ja schon einmal ein gutes Zeichen dafür ist, dass man ein gewisses strategisches Interesse daran hat, dieses Logo auch eines Tages für ein Produkt zu verwenden. Das alte Logo war eher ein Platzhalter und hatte nach gut drei Jahren mehr oder weniger öffentlicher Verwendung ausgedient. Oben seht ihr das neue Logo, das seit Sommer 2021 im Einsatz ist und für unser Titelbild nachträglich coloriert wurde.

Interessanterweise kommt das Fuchsia-Logo nicht nur bei der Dokumentation zum Einsatz, sondern wird innerhalb der grafischen Oberfläche des Betriebssystems als Mauszeiger-Ersatz verwendet. Es muss also einige Voraussetzungen erfüllen, um auch an dieser Stelle sinnvoll eingesetzt werden zu können. Ob das auch bei einem späteren Release auf dem Desktop, Smartphone oder anderen Geräten so bleibt, würde ich bezweifeln.









Oben rechts seht ihr das neue Logo im Original, so wie es von Google zur Markeneintragung angemeldet wurde. Ohne Farbe und in dieser recht schlecht aufgelösten Variante sieht es nicht wirklich gut aus. Was ein wenig Farbe bewirken kann, seht ihr ja schon an unserem obigen Titelbild. Links seht ihr das alte Fuchsia-Logo zum Vergleich, das zuvor verwendet worden ist. Die Ähnlichkeiten sind gut zu erkennen, aber dennoch hebt es sich deutlich vom Vorgänger ab.

Deutung des Logos

Googles Designer haben das neue Logo für die Markenanmeldung beim US-Patentamt mit folgenden kurzen Worten beschrieben:

The mark consists of a stylized design of a lowercase letter „f“

Es soll also ein verschnörkeltes F als Kleinbuchstaben darstellen. Schaut man sich das folgende verschnörkelte große F an (ich habe leider kein kleines gefunden), dann sind die Ähnlichkeiten auf jeden Fall gegeben.

Unendlich

Die zweite Deutung, die meiner meinung nach sogar auffälliger und sicherlich nicht zufällg ist: Es ähnelt dem Zeichen für Unendlichkeit, das man als umgefallene Acht beschreiben könnte. Das könnte darauf anspielen, dass Fuchsia als Betriebssystem unendlich viele Einsatzmöglichkeiten hätte.

Möbius Strip

Auch eine mögliche Deutung: Durch die angedeutete Schattierung könnte man aus dem neuen Logo ein Möbiusband machen, das als interessante mathematische Fläche gilt.









Fedora

Die wohl widersprüchlichste Deutung: Das neue Fuchsia-Logo lässt tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten zum Logo von Fedora Linux erkennen. Das dürfte aber nicht im Sinne der Designer gewesen sein, denn wir wollen den wichtigsten Satz aus der Dokumentation nicht vergessen: „Fuchsia is not Linux“.

—

Die genaue Bedeutung des Logos abseits des Buchstaben „f“ ist nicht bekannt und vielleicht wird auch von vielen Beobachtern, inklusive mir, zu viel in diese Form hineininterpretiert. Doch weil Google sich nicht zu Fuchsia äußert, schnappt man eben jeden Strohhalm, den man bekommen man, und sucht nach Informationen. Ob wir tatsächlich das finale Logo von Fuchsia sehen, das eines Tages in etwas größeren Umfang als Betriebssystem zum Einsatz kommen kann, bleibt abzuwarten.

Man hätte es aber sicherlich nicht als Bildmarke angemeldet, wenn es nur ein Platzhalter wäre.

