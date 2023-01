Stadia: Google veröffentlicht Exklusivtitel zum Abschied – Snake-Klon mit großer Bedeutung für die Plattform

Die Spieleplattform Stadia ist in wenigen Tagen Geschichte, denn Google wird am 18. Januar endgültig den Stecker ziehen und die Server abschalten. Bis es soweit ist, verteilt man noch Geschenke und macht den Spielern den Abschied so angenehm wie möglich. Für die letzten Tage hat man jetzt noch einen neuen Exklusiv-Titel veröffentlicht, der für das Projekt wohl eine große Bedeutung hatte.



Das Ende von Stadia wird trotz allem sehr versöhnlich in Erinnerung bleiben: Google hat alle Spieler weitestgehend entschädigt, dennoch können sie Spiele mitnehmen und auch der Controller wird mit Bluetooth weiter nutzbar sein. Für die letzten vier Tage hat man jetzt noch einmal einen Exklusivtitel veröffentlicht, der vielleicht keine Innovations- oder Grafikpreise gewinnt, aber für die Spieleplattform eine große Bedeutung hat: Der Snake-Klon Worm Game.

Jetzt kannst du auf Stadia das Game spielen, das noch älter als die Plattform selbst ist. Das Spiel mit dem bescheidenen Namen „Worm Game“ haben wir noch vor der Veröffentlichung der Plattform 2019 bis 2022 genutzt, um viele Stadia-Funktionen zu testen. Es wird zwar nicht das Game des Jahres werden, aber das Stadia-Team hat viel Zeit damit verbracht und jetzt möchten wir es mit dir teilen. Vielen Dank, dass du auf Stadia gespielt hast.

Snake muss man wohl nicht erklären. Auch wenn das Spiel einfach aussieht, macht es immer wieder Spaß. Und Googles Stadia-Entwickler haben es nach eigenen Angaben SEHR VIEL gespielt, denn es war der intern genutzte Test-Titel für viele technische Bereiche. Jetzt hat man das freigegeben, sodass ihr dem Aus von Stadia nicht bei einem Action-Titel, sondern bei einer Partie Snake entgegensehen könnt.

Ein wirklich netter Abschied, den das Stadia-Team allen Nutzer da bereitet. Schade, dass es so zu Ende gehen musste.

