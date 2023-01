Viele Google-Apps haben in den letzten Jahren immer wieder Updates bezüglich des Material Design erhalten, wobei in jüngster Zeit natürlich alles auf Material You umgestellt wurde – aber es gibt noch offene Baustellen: Jetzt ist eine neue Oberfläche für das Account-Overlay aufgetaucht, das in vielen Google-Apps verwendet wird und den Wechsel des aktiv genutzten Kontos sowie weitere Einstellungsmöglichkeiten bietet.



Der Aufbau vieler Google-Apps wurde in den letzten Jahren vereinheitlicht, wobei das Account-Overlay zu den gemeinsamen Nennern gehört, das über das Profilbild am rechten oberen Rand erreicht werden kann. In diesem finden sich Möglichkeiten für den Wechsel des aktiv genutzten Kontos sowie einige Verknüpfungen, die sich je nach genutzter App unterscheiden. Im Fall von Messages, das jetzt den neuen Kontowechsel hervorgebracht hat, ist das etwa der Zugang zur Datenübersicht, zu den Einstellungen sowie zu Hilfe und Feedback.

Die neue Oberfläche ist ein Material You-Update und bringt dementsprechend nur kleine Veränderungen. Das gesamte Overlay hat stark abgerundete Ecken, der Kontowechsel erhält eine eigene Hintergrundfarbe, um sich vom Rest abzuheben und der Button zum Verwalten des Kontos erhält ebenfalls einen Rahmen mit abgerundeten Ecken. Neu ist auch, dass sich diese Oberfläche an die Material You-Farben anpassen kann und somit die gleiche Farbgebung erhält wie der Rest der jeweiligen App.

Es sind nur kleine Schritte, aber sie zeigen die nächste kleine Designstufe dieses Overlays, das in den nächsten Wochen sicherlich in vielen anderen Apps auftauchen wird.

[9to5Google]