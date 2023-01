Google Fotos: Änderungen bei den RAW-Fotos – sollen zukünftig immer im Fotostream angezeigt werden

Viele Nutzer von Google Fotos dürften nicht nur die Galerie-Funktionen der App nutzen, sondern auch das automatische Backup aller Bilder und Videos in die Cloud. Jetzt deutet sich eine für manche Nutzergruppen wichtige Änderung bei der Darstellung von RAW-Bildern im Fotostream an. Denn diese bisher ausgelagerten Medien sollen trotz deaktiviertem Backup in den Feed gelangen.



Wer mit RAW-Aufnahmen arbeitet, der wird bisher ein etwas anderes Verhalten von Googel Fotos bemerkt haben: Die Bilder werden in einem separaten Ordner gespeichert, der standardmäßig nicht an das Cloud-Backup angebunden ist und somit auch nicht im Fotostream erscheint. Das soll sich aber bald ändern, denn ein Teardown hat jetzt ergeben, dass auch RAW-Fotos zukünftig im Hauptstream angezeigt werden können – unabhängig von den Backup-Einstellungen.

You can now access the RAW photo here

New RAW photos will appear in the Photos view

New RAW photos will appear in the Photos view and no longer be saved in this folder