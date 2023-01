Google Chrome: Neues Desktop-Design kommt – das ändert sich und so könnt ihr es testen (Screenshots)

Die Oberfläche von Google Chrome hat sich in den letzten Jahren nur marginal geändert, doch am Desktop steht nun eine Modernisierung bevor, die bereits getestet werden kann. Google spricht von einem „Chrome Refresh 2023“, das auf größere Veränderungen schließen lässt, aber tatsächlich – bisher – nur an wenigen Stellschrauben dreht. Zum Vorteil ist das aber nicht unbedingt.



In den bei Google intern ablaufenden Zyklen dürfen jetzt wohl wieder die Designer beim Chrome-Browser ans Werk: Erst vor wenigen Tagen ist die neue Material You-Adressleiste aufgetaucht und jetzt zeigt sich eine neue Oberfläche für die Desktopversion. Diese soll im Laufe der Zeit auf den Desktop-Betriebssystemen Windows, Mac, Linux, Chrome OS und Fuchsia ankommen. Über einen Flag lässt es sich bereits aktivieren und ausprobieren.

Auf obigen Screenshots seht ihr die beiden Oberflächen im Vergleich, links die neue und rechts die alte. Wem es nicht sofort ins Auge springt oder es für eine alternative Farbgebung gehalten hat: Die Hintergrundfarbe der Tableiste ist in einem Blauton gehalten. Tatsächlich scheint das eine Design-Anpassung zu sein, obwohl dieser Bereich bisher auf das festgelegte Theme des Browsers reagiert hat. Ob sich das jetzt ändert oder das Theme einfach nur nicht beachtet wird (aber was wäre dann die Änderung?), lässt sich noch nicht sagen.

Außerdem gibt es eine Trennlinie zwischen der Tableiste und der Browserleiste mit der Omnibox und dem Menü. Das war dann für die Haupt-Oberfläche auch schon alles.









Die zweite Änderung zeigt sich derzeit nur im Favoriten-Overlay, dürfte aber auch für alle anderen Bereiche des Browsers umgesetzt werden: Elemente wie das Eingabefeld oder Buttons werden deutlich abgerundet, statt wie bisher auf abgerundete Ecken zu setzen. Damit geht man interessanterweise den umgekehrten Weg wie in Chrome für Android, bei dem die Adressleiste von der Rundung auf die abgerundeten Ecken wechselt. Das war dann schon alles.

Meiner Meinung nach sind diese Anzeichen für das Redesign nicht wirklich förderlich. Ich bin kein Fan von diesen starken Abrundungen am Desktop, aber das ist Geschmackssache. Der farbige Hintergrund in der Tableiste ist sicherlich auch nichts, auf das die Nutzer gewartet haben. Vor allem dann nicht, wenn man bereits ein Theme erstellt hat.

Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, kann es in Chrome Dev oder Chrome Canary tun. Wechselt dazu einfach zur internen Seite chrome://flags, sucht den Eintrag #chrome-refresh-2023, aktiviert diesen und startet den Browser neu.

» Google Chrome: Android-Nutzer erhalten neue Omnibox mit Material You-Adressleiste (Screenshots)

» Chrome für Android: Neue Sicherheit für den Inkognito Modus – so könnt ihr Tabs per Fingerabdruck sichern

[9to5Google]