Wear OS: Ein echter Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt Weihnachtspullover-Optik auf Smartwatches

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS gibt allen Nutzern die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit und weiterer Informationen mit Watch Faces anzupassen. Pünktlich zur beginnenden Weihnachtszeit wollen wir euch heute einen echten Hingucker am Handgelenk vorstellen, der das Design eines klassischen Weihnachtspullover auf die Smartwatch bringt. Viel besser kann man das kaum machen.



Wir stellen euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die Hingucker am Handgelenk vor, die sich durch Besonderheiten – meist in visueller Form – aus der Masse abheben und sicherlich auch in Erinnerung bleiben. Heute zeigen wir euch ein Watch Face, das nicht auf technische oder grafische Spielereien setzt, sondern das Design eines klassischen Weihnachtspullovers auf das Display bringt. Echter Weihnachts-Kitsch, der in den letzten Wochen des Jahres aber plötzlich vielen Menschen gefällt.

Die Strick- bzw. Häkel-Optik dominiert das ganze Display und zeigt sich nicht nur auf dem Hintergrund, sondern natürlich auch bei der Darstellung der Ziffern und Informationen. Ein ganz schneller Blick könnte tatsächlich vermuten lassen, dass hier kein technisches Gerät am Handgelenk baumelt, sondern ein ebenso gestricktes Band. Der Stil setzt sich bis zur Uhrzeit fort und auch der Datumsanzeige. Auch die wenigen Trennelemente sind in klassischer Pullover-Optik gehalten.

Lediglich die Darstellung der kleinen Buchstaben für den Tag sind in normaler Schrift gehalten, denn das wäre wohl in der Strick-Optik nicht so leicht zu lesen. Aber das stört das Gesamtbild überhaupt nicht, denn die restlichen 99 Prozent des Displays folgen dem Stil und setzen auch auf die typischen Farbgebungen.









Man muss das wirklich mögen, aber das gilt natürlich auch für die zahlreichen verfügbaren Textilien, die sich in dieser Jahreszeit wohl wie warme Semmeln verkaufen. Je kitschiger, je ausgefallener, fast schon je hässlicher (Grüße an Microsoft), desto besser. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, denn ganz persönlich muss ich sagen, dass mir diese Optik von Jahr zu Jahr besser gefällt. Hat wohl mit dem Alter zu tun. Und daher muss ich sagen, dass auch dieses Watch Face mittlerweile meinen Geschmack trifft, vielleicht auch euren.

Einen besseren „Hingucker am Handgelenk“ könnte es in der Vorweihnachtszeit und auch rund um Weihnachten kaum geben, also schaut es euch mal an und bringt euch mit jedem Blick auf die Smartwatch in weihnachtliche Stimmung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bei anderen Menschen ein Lächeln zaubert. Das muss euch dann allerdings auch 1,09 Euro wert sein, denn so viel kostet das Watch Face. Aber das kann man wohl verschmerzen.

Letzte Aktualisierung am 29.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!