Google Play Best of 2022: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2022

In wenigen Wochen ist das Jahr 2022 zu Ende und es wird Zeit für einen Rückblick und Bestenlisten, auch bei Android. Das Team des Google Play Store blickt auf die vergangenen Monate zurück und hat aus den Aufsteigern, Neuankömmlingen und populären Entwickler-Erzeugnissen die Besten Android-Spiele 2022 gekürt, die über den Google Play Store bezogen werden können – sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps. Hier geht es zu den besten Apps.



Im Folgenden findet ihr die von Google auf dieser Seite aufgelistete besten Android-Spiele des Jahres 2022. Es gibt kein echtes Ranking, denn tatsächlich hat man pro Kategorie nur einen einzigen Titel aufgeführt und damit eine recht übersichtliche Liste mit wenigen Einträgen veröffentlicht.

Spiele haben eine ganz besondere Macht: sie führen Communities zueinander, fördern unsere Kreativität und schaffen es, auch komplexe Ideen anschaulich zu machen. Dieses Jahr haben wir kreative Spielumgebungen, bezaubernde Geschichten und grenzenlose neue Welten für uns entdeckt. Mit unserer Auswahl für die besten Spiele 2022 möchten wir Titel würdigen, die uns alle spielerisch zusammenbringen.

In den Listen finden sich sowohl Neuzugänge als auch bereits seit längerer Zeit sehr populäre Apps. Vielleicht ist ja dennoch für den einen oder anderen Nutzern etwas dabei, das interessant ist und bisher verpasst worden ist. Es gibt sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Spiele in der Liste, die in diesem Jahr leider recht kurz ausgefallen ist.

Hier geht es zu den besten Apps.









Das beste Spiel 2022

In diesem Battle Royale treten Spieler aus aller Welt in nervenaufreibenden Arenakämpfen gegeneinander an. Stürze dich mitten in die Action oder bekämpfe deine Gegner aus der Ferne – du schreibst deine eigene Legende! Am Ende zählen aber vor allem clevere Zusammenarbeit und schnelle Reflexe. Apex Legend setzt mit seinem rasanten Gameplay und erstklassiger Grafik neue Standards für das Genre.

Users’ Choice-Spiel

Bestes Multiplayer-Spiel









Bestes Casual Game

Bestes Indie-Spiel

Beste Story

Bestes fortlaufendes Spiel