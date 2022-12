Android TV & Chromecast: Kostenloser Sender ‚TV Total‘ startet bei Pluto TV – Stefan Raab rund um die Uhr

Wer häufig Filme, Serien und Shows streamt, wird vielleicht nicht nur die großen Streamingplattformen kennen, sondern auch schon das eine oder andere Mal bei Pluto TV vorbeigeschaut haben. Jetzt hat die TV-Plattform wieder einen neuen Sender gestartet, der hierzulande vielleicht auf einiges Interesse stoßen könnte: Der neue Sender TV Total zeigt rund um die Uhr alte Folgen der gleichnamigen Sendung von Stefan Raab.



Wir haben euch die alternative Streamingplattform Pluto TV hier im Blog schon häufiger vorgestellt und über interessante neue Sender berichtet – und jetzt ist es wieder soweit. Man hat vor wenigen Tagen den neuen Sender TV Total gestartet, bei dem der Name Programm ist und 24/7 alte Folgen der wohlbekannten Stefan Raab-Sendung ausstrahlt. Dabei geht es wohlgemerkt um die klassischen Raab-Folgen in voller Länge und nicht um die neuen Pufpaff-Folgen auf ProSieben.

Gerade die alten Folgen waren echte Perlen, als Stefan Raab die Sendung noch mit viel Elan und Einsatz produzierte und moderierte, bevor sie später zur Werbeplattform für viele andere Events wurde. Der eine oder andere Gag ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert, aber für seichte Unterhaltung kann man sich mal die eine oder andere Folge ansehen. Leider werden diese nicht chronologisch ausgestrahlt, sondern eher wild durcheinander und möglicherweise hinter den Kulissen sogar per Zufallsprinzip.

Und wer genug hat, schaut sich einen der anderen zahlreichen Sender an, die in vielen Fällen ein sehr spitzes Thema haben und zum Teil nur eine einzige Sendung / Serie in Dauerschleife zeigen.

» TV Total bei Pluto TV

[DWDL]