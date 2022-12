Amazon Last Minute Aktionen: Hohe Rabatte auf Fire TV, Fire Tablets, Echo Speaker, Displays, Google Pixel & mehr

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und beim Onlinehändler Amazon laufen noch die Last Minute-Angebote mit hohen Rabatten auf fast alle Sortimentsbereiche gestartet. Dazu gehört natürlich auch die eigene Hardware und so könnt ihr in diesen Tagen wieder einiges beim Kauf von Amazon-Geräten sparen, wobei die Angebotswelle vor allem mit Blick auf die Ankunft vor Weihnachten sehr bald vorbei sein könnte.



Noch wenige Tage bie Weihnachten, es wird höchste Zeit – vielleicht auch für ein Selbstgeschenk: Bei Amazon laufen die Last Minute-Aktionen und machen es allen Geschenke-suchenden vielleicht etwas einfacher, denn man hält in vielen Bereichen Angebote bereit. Auch die Amazon-Geräte sind wieder mit dabei, wenn auch diesmal nicht alle – aber ihr könnt ja einmal vorbeischauen, ob etwas für euch dabei ist.

Genug der Worte, schaut mal bei den reduzierten Amazon-Produkten sowie den Amazon Last Minute-Aktionen vorbei. Hier die wichtigsten Produkte aus den jeweiligen Kategorien:

Google-Produkte

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Fire TV

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Echo Smart Speaker & Smart Displays

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Fire Tablets

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Kindle

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Smart Home-Hardware

Letzte Aktualisierung am 5.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

» Alle Amazon Last Minute-Angebote