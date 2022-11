Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Google lässt euch Tore schießen – so könnt ihr das schon heute Abend spielen

Heute Nachmittag ist Anstoß! Die Fußball Weltmeisterschaft 2022 beginnt und wird wohl trotz aller Umstände in den nächsten Wochen wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In diesem Jahr hat sich Google etwas ganz Besonderes ausgedacht und gibt allen Nutzern der Websuche die Möglichkeit, selbst das Runde ins Eckige zu befördern. Parallel zu den einzelnen Partien können Spieler aus aller Welt virtuelle Tore schießen.



Wir haben euch bereits gezeigt, wie Google zur Fußball-WM informiert und wer etwas Zeit hat, sollte sich das Mini-Portal in der Websuche einmal während eines laufenden Spiels ansehen. Denn während einer laufenden Partie habt ihr die Möglichkeit, selbst zum Ball zu greifen und im besten Fall an einem KI-Torwart vorbei den Ball ins Tor zu schießen. Öffnet dazu einfach die Info einer laufenden Begegnung, wählt eines der beiden Teams und schon könnt ihr Tore schießen.

Bald können Sie sich auch in unserem Multiplayer-Online-Spiel mit Fans messen. Menschen aus der ganzen Welt werden zusammenarbeiten, um ihrem Team zu helfen, die meisten Tore zu erzielen, um zu gewinnen. Sobald ein echtes Spiel angesetzt ist, wählen Sie Ihr Team aus und arbeiten Sie mit anderen Fans zusammen, um die meisten virtuellen Tore zu erzielen, bevor das Spiel endet.

Die Statistiken sind global einsehbar und vielleicht erstellt Google in weiterer Folge eigene Ranglisten. Eine eigene digitale WM kann es nicht geben, da man stets nur parallel zu Live-Spielen unterwegs ist. Mal sehen, was daraus wird und ob sich das Ganze im Laufe der WM noch ein wenig verändern wird. Schießen könnt ihr sowohl am Smartphone als auch im Desktopbrowser.

[Google-Blog]