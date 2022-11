Fußball WM 2022: Google-Doodle zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft & Alle Google-Angebote zur WM

Heute Nachmittag geht es los, das Runde muss wieder ins Eckige: Zum Beginn der Fußball WM 2022 gibt es wieder ein schönes Google-Doodle, das in diesem Jahr überraschend neutral gehalten ist, keine Fans zeigt und selbst in der Beschreibung den Namen des Gastgebers nicht erwähnt. Das kann man bewerten wie man möchte, aber das Doodle ist dennoch nett animiert und verlinkt Googles umfangreiche Fußball-Informationen.



Das heutige Google-Doodle für die Fußball WM 2022 ist in animierter Form gehalten und bringt das Thema Fußball sehr einfach zum Ausdruck: Man zeigt zwei Schuhe, die miteinander Fußball spielen – nicht mehr und nicht weniger. Dazu noch ein in sich tanzender Google-Schriftzug und das Doodle ist bereits fertig. Keine Spur von vielen Zuschauern oder Euphorie, so wie wir das in den letzten Jahren zu Weltmeisterschaften gesehen haben. Zufall oder eine sportpolitische Botschaft? Dass der Ball in den Farben Blau-Gelb gehalten ist und an die Ukraine-Flagge erinnert, könnte ebenso Zufall sein. Muss jeder selbst bewerten.

Google hat rund um die Fußball-Weltmeisterschaft wie üblich die Onebox mit allen Ergebnissen, Liveständen, Berichten, Tabellen und vielem mehr freigeschaltet. Gebt einfach „WM 2022“ ein und schon kommt ihr in dieses Portal. Zusätzlich gibt es ein neues Spiel, bei dem alle Websuchen-Nutzer während einer laufenden Partie für ein selbstgewähltes Team auf eine Torwand schießen können. Alle Informationen dazu und zur Onebox findet ihr in diesem Artikel.

Bleibt abzuwarten, ob es auch in diesem Jahr eine ganze Doodle-Serie für einzelne Spiele gibt, so wie man das in den letzten Jahren getan hat. Mein Gefühl sagt mir, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Denn das Doodle-Motiv gibt wohl auch nicht viel her.