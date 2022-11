Android TV: Google will ältere Apps verstecken – einige Apps könnten schon bald vom Bildschirm verschwinden

Google hat vor wenigen Tagen ein wichtiges Update rund um Android TV angekündigt, das in wenigen Monaten greifen und möglicherweise für größere Einschränkungen sorgen wird. Die Ankündigung klingt harmlos und für Endnutzer wenig spannend, aber die Auswirkungen könnten größer sein: Die in Kürze vorausgesetzte Umstellung auf Android App Bundles kann auch Apps verschwinden lassen.



Es klingt für Endnutzer wenig spannend: Spätestens ab Mai 2023 müssen Apps für Android TV nicht mehr im klassischen Paket-Format (APK) vorliegen, sondern als App Bundle. Diese Voraussetzung gilt unter Android schon seit dem vergangenen Jahr, griff bisher aber nicht für Android TV und auch nicht für bestehende Apps. Das wird sich ändern, denn in sechs Monaten gilt das auch für Android TV und für bereits bestehende Android TV-Apps. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Liegen Apps nicht in diesem Format vor, wird Google sie im Play Store nicht mehr unterstützen – diese Vorgangsweise gab es schon häufig bei Umstellungen. Anders als bei anderen Plattformen scheint Google aber sehr restriktiv zu sein und könnte die nicht umgestellten Apps tatsächlich von der Oberfläche der Smart TVS entfernen. Man schreibt: For TV apps not transitioned in time, Google may hide such apps from the TV surface. Was das genau bedeutet, lässt man offen. Es klingt aber nicht danach, dass es nur die Verteilung über den Play Store betrifft, sondern die Apps von den Oberflächen der Nutzer verschwunden und möglicherweise nur über Umwege ausgeführt werden können.

Die Umstellung auf die App Bundles ist für App-Entwickler laut Google ein einfacher Prozess, der aber dennoch im Durchschnitt drei Tage benötigt. Klingt nicht viel, aber die Zeit muss man erstmal haben und so mancher Entwickler älterer Apps, die nicht mehr gepflegt werden, wird diesen Aufwand wohl scheuen…

» Android TV & Google TV: Mehr Speicherplatz für Smart TVs – Google erzwingt Nutzung von App Bundles

[Android Developers Blog]