Sonnenfinsternis Livestream: Hier könnt ihr die heutige partielle Sonnenfinsternis Live bei YouTube verfolgen

Heute ist es soweit: Am späten Vormittag gibt es eine Sonnenfinsternis, bei der es sich allerdings nur um eine partielle Finsternis und nicht um eine vollständige Verdunklung handelt. Dennoch ein eher seltenes Naturereignis, das so mancher vielleicht nicht verpassen möchte. Wer nicht Live dabei sein kann, kann sich das Ereignis ab kurz nach 11 Uhr im YouTube Livestream ansehen.



Sonnenfinsternisse sind ein seltenes Naturschauspiel und noch seltener kommt es vor, dass man es tatsächlich bemerkt und in unseren Regionen beobachten kann. Heute am späten Vormittag bis Mittag ist es aber soweit, denn es wird eine partielle Sonnenfinsternis geben, bei der 20 bis 30 Prozent der Sonne bedeckt sein werden. Viele Details dazu, der Abdeckungsgrad nach Region und Informationen zu diesen Finsternissen findet ihr in einem Wikipedia-Artikel zum heutigen Ereignis.

Wer das kleine Himmels-Spektakel nicht Live miterleben kann, vielleicht auch einfach wegen des wolkenbedeckten Himmels, kann im obigen YouTube-Livestream dabei sein. Wer keine Schutzbrille hat (wichtig!), sollte ebenfalls eher auf den Livestream wechseln. Der Livestream beginnt um 11:10 mit der Übertragung und wird so lange senden, bis die Sonnenfinsternis vollständig beendet ist. Schaut euch dazu einfach die Tabelle bei Wikipedia an, die Übertragung findet aus Hamburg statt. Dort soll es um 11:07 beginnen, um 12:09 den Mittelpunkt erreichen und um 13:12 beendet sein.

