Google Fotos: So findet ihr alle eure Halloween-Bilder und Videos – die starke Suchfunktion richtig nutzen

Am Montag ist Halloween und vermutlich gab es schon vorab an diesem Wochenende die eine oder andere schaurige Party – vielleicht endlich wieder in dem Umfang, wie wir es bis 2019 kannten. Wer noch etwas in Erinnerungen schwelgen und sich an die vergangenen Jahre erinnern möchte, kann das mit Google Fotos sehr leicht tun. Über die Suchfunktion findet ihr alle eure Halloween-Bilder aus den vergangenen Jahren.



Vielleicht hat sich der eine oder andere in den letzten zwei Jahren zu Halloween verkleidet oder eine Halloween-Party im engsten familiären Kreis veranstaltet, aber grundsätzlich dürfte das Kürbisfest in den Jahren 2020 und 2021 wohl deutlich weniger Spaß gemacht haben. Und weil von den Halloween-Partys der vorherigen Jahre vermutlich zahlreiche Fotos geschossen worden sind, kann man ja noch einmal in Erinnerungen schwelgen – mit Google Fotos ist das sehr leicht möglich.

Wir haben euch schon häufiger die starke Suchfunktion von Google Fotos vorgestellt und natürlich greift diese auch für das Kürbisfest: Gebt einfach Halloween in das Suchfeld ein und schon findet ihr alle Fotos rund um den 31. Oktober der vergangenen Jahre. Je nach Zusammenhang und Motiv finden sich dort auch Bilder vom 1. November oder (eher selten) vom 30. Oktober. Weil Halloween meist eher den Tag statt das Ereignis beschreibt, findet ihr aber auch viele „normale“ Bilder von diesem Tag.

Probiert das einfach einmal aus, funktioniert natürlich genauso mit Weihnachten, Ostern oder anderen Feiertagen mit globaler Verbreitung. Das im vergangenen Jahr eingeführte Easteregg mit der Kürbis-Suche ist leider nicht mehr vorhanden. Sucht ihr jetzt nach dem Kürbis-Emoji, findet ihr nur Ergebnisse dieses orangen Gemüses, aber keine nette Animation und auch keine Halloween-Fotos.