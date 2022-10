Android: Google rollt das Oktober-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones aus – wieder mit Pixel-Update

Die erste Arbeitswoche des Monats Oktober hat begonnen und pünktlich wie fast immer wurde das aktuelle Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Wie üblich beginnt der Rollout auf die Pixel-Smartphones unmittelbar nach der Ankündigung und somit werden in diesen Minuten die ersten Sicherheitslücken gestopft, Probleme behoben und mögliche neue Features auf die Geräte gebracht. Zusätzlich dürfen sich Nutzer der Pixel-Smartphones wieder auf ein separates Pixel Updates freuen.



Für den Monat Oktober wurden viele Bugs und Sicherheitslücken in Android gemeldet, wobei wie in jedem Monat die gleichen Komponenten im Mittelpunkt der Probleme bzw. gefunden Bugs stehen und das Ausführen von beliebigen Code ermöglichten – ein ewiger Klassiker. Aber auch im zehnten Monat des Jahres 2022 gibt es eine ganze Reihe weiterer gestopfter Lücken in der System-Komponente sowie den Qualcomm-Komponenten. Insgesamt haben die Entwickler in diesem Monat 4 kritische sowie 44 mittelschwere Lücken entdeckt und gestopft.

Google veröffentlicht die Details zu den Sicherheitslücken und Bugs in den meisten Fällen erst nach dem Rollout des Updates, sodass diese in der Vergangenheit nicht ausgenutzt werden konnten, was auch in diesem Monat wie gewohnt mit Stolz vermeldet werden konnte.

We have had no reports of active customer exploitation or abuse of these newly reported issues. Refer to the Android and Google Play Protect mitigations section for details on the Android security platform protections and Google Play Protect, which improve the security of the Android platform.

Update für die Pixel-Smartphones

Nutzer der Pixel-Smartphones dürfen sich erneut auf einen Schwung an Updates freuen:

Audio

Fix for issue occasionally causing audible humming or noise artifacts during calls while using wired headsets *[1]

Fix for issue preventing device volume controls in media player notification to work under certain conditions

Connectivity

Fix for issue causing launcher crash when connecting to VPN in certain conditions

User Interface

Fix for issue causing compatibility issues with certain app widgets in Android 13

Fix for issue causing media player to display default icon for certain media apps

Fix for issue occasionally causing device crash when playing audio from local storage

Fix for issue occasionally causing empty Quick Settings tiles to display in notification shade

Fix for issue occasionally causing Work Profile toggle button to appear truncated in app drawer

Wi-Fi

Fix for issue occasionally preventing available Wi-Fi networks from displaying in network selection menu in certain apps

*[1] Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 and Pixel 5a (5G)