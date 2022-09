Google Store: Der 24-Stunden-Sale ist gestartet! Nur heute 20 Prozent Rabatt auf Pixel 6, Chromecast & mehr

Im deutschen Google Store startet der in den letzten Tagen bereits angekündigte 24-Stunden-Sale, der tatsächlich nur am heutigen 9. September stattfindet. Google feiert den 24. Geburtstag des Unternehmens und alle Nutzer sollen mit einer Reihe von Aktionen mitfeiern können. Wir zeigen euch, welche Produkte rabattiert sind und wie ihr euch die reduzierten Preise sichern könnt.



Der vor einigen Tagen angekündigte 24-Stunden-Sale im deutschen Google Store hat begonnen und soll tatsächlich, wie es der Name suggeriert, nur am heutigen Freitag gelten. Google feiert am 9. September den 24. Geburtstag des Unternehmens, auch wenn dieser tatsächlich erst einige Tage später stattfindet. Das spielt für die Nutzer natürlich keine große Rolle, die von einigen starken Aktionen profitieren können.

Um von den folgenden Aktionen zu profitieren, müsst ihr an der Kasse den Code GOOGLEPARTY24 eingeben und erhaltet 20 Prozent Rabatt. Die Angaben im Google Store sind ein wenig widersprüchlich, denn während es auf der Startseite heißt, dass es den Rabatt auf ausgewählte Produkte gibt, spricht der Infotext am oberen Rand von „allen Hardware Geräten“ (sic!)

Diese Produkte sind reduziert zu haben:

Pixel 6a

Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Chromecast mit Google TV

Nest Wifi

Nest Hub (2. Generation)

Pixel Buds A

Nest Doorbell

