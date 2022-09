Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen jetzt auf Smartphones & Tablets

Google aktualisiert das Betriebssystem Android nicht nur über den Update-Kanal, sondern führt auch mehrmals im Monat Updates im Hintergrund aus, die zum Teil auch an der Oberfläche sichtbare Neuerungen mitbringen: Jetzt beginnt der Rollout des ersten Google System Update für den Monat September. Im gerade erst begonnenen Monat hat man einige Verbesserungen für den Play Store im Gepäck.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die ersten Updates im Monat September primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für die erste Runde im September. Nach den Verzögerungen der letzten Wochen ist man diesmal sehr früh dran und bringt hoffentlich auch in den nächsten Wochen einen großen Schwung an Updates mit. In der ersten Ausgabe dreht sich alles rund um Verbesserungen im Play Store sowie beim Account Management. Auffällig: Wieder fehlt die Zusatznummer [1] bei der Auflistung.









Account Management [Phone] Allows users to hide recommended apps during the Google Kids Space onboarding flow.[2]

[Auto, Phone, TV, Wear] Improvements to account syncing and account recovery.[2]

[Phone] Ability to install Google Kids Space on a tablet’s secondary user during device setup.[2] Google Play Store Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.[3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

New features to the Play Pass and Play Points programs.[3]

Enhancements to Google Play Billing.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3] [2] Available through Google Play services v35.22 updated on 09/01/2022

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 09/01/2022

