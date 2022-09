Abschied von Queen Elizabeth II Live: Hier könnt ihr das Staatsbegräbnis im YouTube Livestream verfolgen

Ihr habt es alle mitbekommen: Vor elf Tagen ist Queen Elizabeth II im Alter von 96 Jahren gestorben und am heutigen 19. September findet das Staatsbegräbnis statt, das als letzter Abschied von der ewigen Königin gilt. Das Medieninteresse ist enorm und nicht wenige erwarten, dass es zum größten Medienereignis aller Zeiten wird – so makaber das auch klingt. Wer das nicht verpassen möchte, kann ab 12:00 Uhr deutscher Zeit im YouTube-Livestream dabei sein.



Queen Elizabeth II war eine Königin der Superlative, denn sie saß ganze 70 Jahre auf dem Thron und geht daher als „ewige Königin“ in die Geschichte ein, deren lange Regentschaft ihr erst einmal jemand nachmachen muss. 90 Prozent aller derzeit lebenden Menschen auf der Welt wurden geboren, als Elizabeth II bereits Königin gewesen ist – eine aus meiner Sicht wirklich sehr erstaunliche Statistik. Auch wenn „wir“ eigentlich keinen Bezug zur Königin haben, war sie eine Konstante. Eine Person, die immer da war und von der man das Gefühl haben konnte, dass sie auch immer da sein wird.

Aber genug der Vorworte, denn wer sich für Queen Elizabeth II interessierte, konnte sich in den letzten zehn Tagen nicht vor Dokumentationen und Informationen retten. In den letzten Tagen gab es bereits mehrere „Events“, wie etwa die Prozession oder die Mahnwachen, aber der Höhepunkt ist das heutige Staatsbegräbnis, das um 12:00 Uhr deutscher Zeit mit einem knapp einstündigen Gottesdienst beginnt, der um 12:55 mit zwei Schweigeminuten beendet wird. Anschließend wird sich der Sarg von 13 bis 14 Uhr auf die Reise zum Wellington Arch machen, sodass sich die eine Million Menschen auf diesem Weg noch ein letztes Mal verabschieden können – das eigentliche „Highlight“ des Tages, auch medial.

Wer die Übertragung nicht im Fernsehen sehen kann, kann sie natürlich auch Live bei YouTube verfolgen. Der offizielle Kanal der Königsfamilie überträgt ab 12:00 Uhr Live, wobei leider nicht bekannt gegeben wurde, wie lange man übertragen wird und an welcher Stelle der Livestream beendet sein wird. Ich gehe davon aus, dass es mindestens bis 14 Uhr gehen wird.









Es wird erwartet, dass das Staatsbegräbnis mit weltweit mehr als vier Milliarden geschätzten Zuschauern zum größten Medienereignis aller Zeiten wird. Sollte das Interesse tatsächlich so groß sein, was ich insgesamt nicht bezweifle, könnte es auch der meistgesehen YouTube-Livestream aller Zeiten werden – auch wenn es derzeit mit wenigen Tausend aktiven Zusehern noch nicht so aussieht. Allerdings wird der Livestream auch erst durch Artikel wie diesen hier der Masse der Menschen bekannt werden.

Derzeit bietet der Livestream noch eine Möglichkeit für Live-Kommentare, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch aufgrund des Anlasses noch abschalten wird.

RIP Queen Elizabeth II