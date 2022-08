Pixel 6a: Starke Aktion endet bald – Saturn schenkt euch eine Google-Schutzhülle und einen 35 Euro-Gutschein

Das Pixel 6a ist seit einigen Wochen offiziell erhältlich und wurde zu Beginn mit einer starken Vorbesteller-Aktion auf den Markt gebracht, die so manchen Nutzer sicherlich zu einem frühen Kauf motiviert hat. Wer das verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Chance mit einer weiteren Aktion: Entscheidet ihr euch in den nächsten Tagen für ein Pixel 6a, gibt es die Schutzhülle sowie einen 35 Euro Saturn-Gutschein. Aber nur noch wenige Tage.



Mit einem UVP von 459 Euro ist das Pixel 6a für seine Leistungsklasse nicht unbedingt ein Superschnäppchen, aber dennoch sind auch in den nächsten Monaten keine großen Preissenkungen für das Smartphone zu erwarten. Stattdessen setzt man darauf, den Nutzern zusätzlich zur Bestellung eines oder mehrere Goodies ins Paket zu legen. Bei Saturn gibt es das Pixel 6a jetzt wieder mit einer solchen Geschenk-Aktion, die wie folgt aussieht.

Zusätzlich zum Pixel 6a erhaltet ihr eine Gratis-Schutzhülle von Google, die in den Farben Charcoal oder Seafoam zur Verfügung steht und einen UVP von 29 Euro hat. Bestellt ihr dann das Paket mit den beiden Produkten, erhaltet ihr zusätzlich per E-Mail einen Gutschein in Höhe von 35 Euro, den ihr bei eurem nächsten Kauf wieder einlösen könnt. Rechnen wir das nun wieder nach Milchmädchen-Art zusammen, erhaltet ihr das Pixel 6a rein rechnerisch nur noch 395 Euro. Die Aktion gilt nur noch bis zum 31. August.

» Pixel 6a Aktion bei Saturn

