Android Auto: Großes Update auf Android Automotive 13 bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen

Google bietet mit Android Automotive seit mehreren Jahren ein eigenes Betriebssystem für die Infotainment-Tablets in Fahrzeugen, das in Zukunft eine immer größere Rolle spielen soll. Jetzt hat man mit Android Automotive 13 eine neue Major-Version auf Basis von Android 13 veröffentlicht, die Dutzende Neuerungen mitbringt, mit denen das Betriebssystem vorankommen soll. An der Oberfläche ist davon aber nicht viel zu sehen.



Vor weniger als zwei Wochen wurde die finale Version von Android 13 veröffentlicht und weil alle Android-Ableger auf dem Kern des Smartphone-Betriebssystems basieren, werden auch diese in der folgenden Zeit aktualisiert. Mit Android Automotive ist man diesmal sehr früh dran und hat gestern die neue Version 13 freigegeben. Doch anders als das Update auf Android Automotive 12L, das erst im Frühjahr veröffentlicht wurde, gibt es diesmal hauptsächlich Verbesserungen unter der Haube.

Android Automotive ist ein eigenes Betriebssystem für das Infotainment-Display im Fahrzeug, das nicht mehr auf ein angebundenes Smartphone angewiesen ist und von immer mehr Fahrzeugherstellern vorinstalliert werden soll. Derzeit hält sich die Verbreitung noch stark in Grenzen, aber die Roadmaps und Ankündigungen der Hersteller zeigen, dass der Anteil immer weiter steigt und Android Automotive die Plattformen der Hersteller ablösen wird.

Hier findet ihr die von Google angekündigten Verbesserungen für Android Automotive 13. Intern wird es als „T-Release“ bezeichnet, denn Android 13 ist Android T und wird intern tatsächlich als das bezeichnet, was wir damals erwartet hätten: Android Tiramisu. Die neue Version sollte auch für Fahrzeuge von den Herstellern automatisch ausgerollt werden.









Kamera

Android camera2-API. Ermöglicht Verbraucher-Apps von Drittanbietern den gleichzeitigen Zugriff auf eine oder mehrere Fahrzeugkameras, ohne die Leistung und das Verhalten des Extended View System (EVS) zu beeinträchtigen.

Ermöglicht Verbraucher-Apps von Drittanbietern den gleichzeitigen Zugriff auf eine oder mehrere Fahrzeugkameras, ohne die Leistung und das Verhalten des Extended View System (EVS) zu beeinträchtigen. Kamerageräte nach relativen Standorten auflisten. Ermöglicht Clients das Auflisten und Öffnen von Kamerageräten (oder Videostreams) nach relativen Standorten, zusammen mit Hardwaredetails (z. B. Geräteknotenname), die vor Clients verborgen sind.

Ermöglicht Clients das Auflisten und Öffnen von Kamerageräten (oder Videostreams) nach relativen Standorten, zusammen mit Hardwaredetails (z. B. Geräteknotenname), die vor Clients verborgen sind. EVS-Hotplug-Ereignisse. Fügt Benachrichtigung und Handhabung von Hotplug-Kameras hinzu.

Auto-Framework

Auto Rahmen Hauptlinie. Ein neues Auto-Framework-Modul hinzugefügt, das Auto-APIs und Autodienste enthält. Dies ermöglicht die Aktualisierung des Autostapels unabhängig von Android-Plattformversionen.

Ein neues Auto-Framework-Modul hinzugefügt, das Auto-APIs und Autodienste enthält. Dies ermöglicht die Aktualisierung des Autostapels unabhängig von Android-Plattformversionen. Unterstützung der Fahrsicherheitsregion. Ermöglicht Apps, Regionen für die Fahrsicherheit anzugeben, und ermöglicht dem System, eine Region anzugeben und einen vorübergehenden Verzicht zu gewähren.

Ermöglicht Apps, Regionen für die Fahrsicherheit anzugeben, und ermöglicht dem System, eine Region anzugeben und einen vorübergehenden Verzicht zu gewähren. Migrieren Sie die Fahrzeug-HAL von HIDL zu AIDL. Die HIDL-HAL wird weiterhin unterstützt, aber neue Eigenschaften sollten nur der neuen AIDL-Fahrzeug-HAL hinzugefügt werden.

Die HIDL-HAL wird weiterhin unterstützt, aber neue Eigenschaften sollten der neuen AIDL-Fahrzeug-HAL hinzugefügt werden. Unterstützung größerer Payload- und Batch-Aufrufe in VHAL. VHAL kann jetzt größere Nutzlasten durch gemeinsam genutzten Speicher leiten. Das Stapeln von Aufrufen ermöglicht das effizientere Senden mehrerer Anfragen.

VHAL kann jetzt größere Nutzlasten durch gemeinsam genutzten Speicher leiten. Das Stapeln von Aufrufen ermöglicht das effizientere Senden mehrerer Anfragen. Füllen von Navigationsmetadaten für Cluster. Diese Funktion erweitert den Navigationszustandsprotokollpuffer in der Navigationszustands-API um zusätzliche Felder zum Beschreiben von Navigationsmetadaten.

Diese Funktion erweitert den Navigationszustandsprotokollpuffer in der Navigationszustands-API um zusätzliche Felder zum Beschreiben von Navigationsmetadaten. Touch-Modus. Benachrichtigungen sind jetzt von Fokusereignissen in Android 13 getrennt. In Android 12 und früher werden Fokus- und Berührungsmodus durch dasselbe native C++-FocusEvent dargestellt. Änderungen des Berührungsmodus werden jetzt in einem neuen Ereignis, TouchModeEvent , dargestellt. Dieses neue native Ereignis wird für alle vorhandenen Fenster gesendet, unabhängig davon, ob sie fokussiert sind oder nicht.

Konnektivität

Aktivieren Sie Ultra Wide Band (UWB). Bietet Multi-Anker-Unterstützung für die Lokalisierung von UWB-Tags mit einer Genauigkeit von 10 cm.

Bietet Multi-Anker-Unterstützung für die Lokalisierung von UWB-Tags mit einer Genauigkeit von 10 cm. Bluetooth-Mainline-Integration. Verwandelt Automotive Bluetooth in ein Modul, um Updates unabhängig von Android-Plattformversionen zu ermöglichen. Versteckte APIs werden mit laufender Unterstützung von Google zu System-APIs migriert.

Verwandelt Automotive Bluetooth in ein Modul, um Updates unabhängig von Android-Plattformversionen zu ermöglichen. Versteckte APIs werden mit laufender Unterstützung von Google zu System-APIs migriert. Gabledorsch. Eine neuere Version des Bluetooth-Stacks ist aktiviert, mit Unterstützung für Anwendungsfälle im Automobilbereich.

Eine neuere Version des Bluetooth-Stacks ist aktiviert, mit Unterstützung für Anwendungsfälle im Automobilbereich. Fahrzeugvernetzung. Fügt Steuerungen für Ethernet-basierte Netzwerke hinzu, einschließlich dynamischer Verwaltung der IP-Konfiguration, Netzwerkfunktionen, Kontrolllisten für den Anwendungszugriff und die Möglichkeit, Netzwerke im laufenden Betrieb zu verbinden und zu trennen.

Fügt Steuerungen für Ethernet-basierte Netzwerke hinzu, einschließlich dynamischer Verwaltung der IP-Konfiguration, Netzwerkfunktionen, Kontrolllisten für den Anwendungszugriff und die Möglichkeit, Netzwerke im laufenden Betrieb zu verbinden und zu trennen. Referenz TCU. Vereinfacht die Integration eines externen Telematik-Steuergeräts mit Android über die Telefonie-HAL.

Vereinfacht die Integration eines externen Telematik-Steuergeräts mit Android über die Telefonie-HAL. Projektionsunterstützung. Eine neue API hinzugefügt, um VendorElements als Teil einer generierten hostapd AP-Konfiguration einzuschließen.

Eine neue API hinzugefügt, um als Teil einer generierten AP-Konfiguration einzuschließen. API zum Abrufen einer Liste von Wi-Fi-Kanälen und Ländercodes, wenn Wi-Fi deaktiviert ist.

Leistung

Unterstützung von Suspend-to-Disk. Ausschaltmodus, um den Inhalt des RAM zu erhalten. Suspend-to-Disk und Suspend-to-RAM werden unterstützt.

Ausschaltmodus, um den Inhalt des RAM zu erhalten. Suspend-to-Disk und Suspend-to-RAM werden unterstützt. Steuerung des Abschaltvorgangs. Ermöglicht Anbietern rechtzeitige Maßnahmen vor und nach dem Garagenmodus .

Privatsphäre

Berechtigungsmodell für auto. Änderungen am Berechtigungsmodell gleichen Sicherheit, Datenschutz und Benutzererfahrung während der Fahrt aus.

Änderungen am Berechtigungsmodell gleichen Sicherheit, Datenschutz und Benutzererfahrung während der Fahrt aus. Erinnerung an die Genehmigungsentscheidung nach der Fahrt. Erinnert Benutzer, die geparkt haben, an Genehmigungsentscheidungen, die während der Fahrt getroffen wurden.

Erinnert Benutzer, die geparkt haben, an Genehmigungsentscheidungen, die während der Fahrt getroffen wurden. Aktuelle Genehmigungsentscheidungen. Die letzten Berechtigungsentscheidungen werden in den Datenschutzeinstellungen angezeigt, sodass Benutzer Berechtigungsentscheidungen ändern können.

Die letzten Berechtigungsentscheidungen werden in den Datenschutzeinstellungen angezeigt, sodass Benutzer Berechtigungsentscheidungen ändern können. Datenschutz-Dashboard für auto. Ermöglicht Benutzern, die aktuelle Nutzung von App-Berechtigungen in den Datenschutzeinstellungen zu überprüfen, einschließlich einer Zeitleiste von Ereignissen für Sensoren (wie Standort, Mikrofon und Kamera) und einer Unterzuordnung für die GMSCore-Nutzung.









Sensoren

Neue Sensortypen im Android-Sensor-Framework. Neue Sensortypen für Inertial Measurement Units (IMUs) für Limited Axes und Heading hinzugefügt, um verschiedene Sensorkonfigurationen und Navigationsanwendungsfälle zu unterstützen.

Telemetrie

OEM-Telemetrie. Ermöglicht OEMs die Verwendung eines Android-basierten Infotainmentsystems zum Konfigurieren und Sammeln von In-Vehicle-Infotainment (IVI) und Fahrzeugdaten.

Benutzerverwaltung

Verbesserte Verwaltung von Benutzerlebenszyklusereignissen. Es wurde ein neuer Filter für den Benutzerlebenszyklus hinzugefügt, um die Leistung zu verbessern und den Client-Code zu vereinfachen.

Fahrzeugintegration

Neue VHAL-Eigenschaften. Neue Eigenschaften für Nebelscheinwerfer, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Anhänger, Fahrzeuggewicht und Radmarkierung hinzugefügt.

—

Auch wenn sich das vor allem an Entwickler richtet, ist ein Blick auf die Liste doch sehr interessant, welche neuen Schnittstellen man da ansprechen bzw. anbieten möchte. Denn es zeigt, was zukünftig möglich ist.

» Google Kalender: Keine Ziele mehr – praktische Funktion der Google Kalender-App wird in Kürze eingestellt

Letzte Aktualisierung am 22.08.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Android Source]