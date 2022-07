YouTube Premium: Bis zu 12 Monate Gratis – Googles neues Referral-Programm für Abonnenten; alle Infos

Google hat rund um die Videoplattform YouTube schon vor Jahren das Abo-Modell YouTube Premium aufgebaut, das den zahlenden Nutzern viele Vorteile bringt. Wer seine Begeisterung für YouTube Premium mit anderen Nutzern teilen und auch noch selbst davon profitieren will, kann das jetzt möglicherweise tun. Das vor wenigen Tagen gestartete Referral Program kann euch bis zu 12 Monate YouTube Premium Gratis bescheren. Diesmal wirklich.



Mit einem aktiven YouTube Premium-Abo gibt es auf der Videoplattform keine Werbung mehr, Videos lassen sich im Hintergrund abspielen, ihr erhaltet vollen Zugriff auf YouTube Music sowie auf die neuen experimentellen Funktionen. Möchtet ihr andere Nutzer davon überzeugen, könnt ihr das jetzt mit dem neuen Referral-Programm tun. Nutzt ihr diese Methode, kann der über den speziellen Link eingeladene Nutzer YouTube Premium für drei Monate für 9,99 statt 11,99 (Dollar oder Euro) nutzen. Das erspart zwar nur 6 Euro / Dollar und entspricht nicht mal dem Gegenwert eine Probemonats, aber besser als nichts.

Bis zu 12 Monate YouTube Premium Gratis

Aber nicht nur der eingeladene Nutzer profitiert, sondern auch der werbende Nutzer. Sobald ein Nutzer über den Link ein dreimonatiges Probe-Abo abschließt und bezahlt, erhält der geworbene Nutzer als Dankeschön einen Monat YouTube Premium Gratis. Das lässt sich bis zu 12 Mal nutzen, sodass man am Ende auf 12 Monate YouTube Premium Gratis kommt. Möglicherweise nicht am Stück, je nachdem wie häufig man andere Nutzer wirbt, aber das ist doch ein starkes Angebot. Hier gibt es alle Details. Das Angebot ist nur „in ausgewählten Ländern“ aktiv, ohne dass das näher spezifiziert wird. Schaut einfach mal in eurem Account-Menü nach, ob ihr den Eintrag seht. Ich sehe ihn hier in Österreich als aktiver Abonnent nicht.

P.S. Diese Aktion lässt auch die jüngste kuriose 12 Monate Gratis-Aktion in einem anderen Licht erscheinen. Gab es da vielleicht doch etwas in sehr kleiner Runde, wovon der YouTube-Sprecher einfach nichts wusste?

[9to5Google]