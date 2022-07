Google Fotos: Neues Feature informiert jetzt über die Qualität der hochgeladenen Fotos und Videos

Alle Nutzer der Fotoplattform Google Fotos können zwei verschiedene Varianten zum Upload ihrer Bilder und Videos verwenden, die sich in Qualität und verbrauchtem Speicherplatz unterscheiden. Im vergangenen Jahr hat man die Speicherplatz-Daumenschrauben stark angezogen und jetzt wird endlich ein Feature ausgerollt, das den Nutzern etwas mehr Einblick in die Qualität ihrer hochgeladenen Inhalte gibt.



Standardmäßig lädt Google Fotos als Bilder und Videos in „Hoher Qualität“ hoch, was bedeutet, dass die Medien von den Algorithmen bei Bedarf verkleinert werden und weniger Speicherplatz benötigen. Möchtet ihr das nicht, müsst ihr auf „Originalqualität“ wechseln, benötigt dann aber entsprechend mehr Speicherplatz. Diese Auswahl kann jederzeit geändert werden, gilt aber natürlich stets nur für alle in Zukunft hochgeladenen Medien.

Bisher gab es keine direkte Möglichkeit, den Qualitätsstatus eines Bildes oder Videos herauszufinden. Man konnte sich vielleicht mit der Auflösung oder über den Download behelfen und herausfinden, in welcher Qualität es hochgeladen worden ist – aber das ist unzuverlässig und auch umständlich. Das haben jetzt auch die Google Fotos-Entwickler bemerkt und rollen eine neue Information für die Detailansicht im Browser aus.

Dort ist jetzt zu sehen, in welcher Qualität das Foto hochgeladen worden ist. Öffnet dazu einfach die Detailinformationen zum gewünschten Bild und schaut weiter nach unten. Dort sollte sich in Kürze oder vielleicht jetzt schon ein neuer Eintrag befinden, der über die Qualität informiert.









Wirklich leicht zugänglich ist das nicht und auch alles andere als übersichtlich. Aber immerhin lässt sich diese Information endlich abrufen, die man bisher als Nutzer der Android-App oder im Web überhaupt nicht erhalten konnte. Vermutlich wird man das in Kürze auch für die Android-App anbieten und dort in die entsprechende Auflistung der Details eines hochgeladenen Fotos unterbringen.

Unter Android könnte man sogar die Möglichkeit bieten, diese Qualität zu ändern. Verkleinern lässt es sich theoretisch jederzeit, wieder in Originalqualität herstellen natürlich nicht. Sollte das Originalbild allerdings noch auf dem Smartphone gespeichert sein, würde auch das möglich werden. Zwar sehe ich ein solches Feature nicht am Horizont, aber es wäre sicherlich eine interessante Verbesserung. Denn viele Nutzer dürften sich diese Upload-Einstellung nach der erstmaligen Einrichtung wohl nie wieder ansehen.

