Android: Die Gboard-Tastatur erhält Layout für Foldables – mit merkwürdigen doppelten Tasten (Screenshots)

Googles UI-Designer haben sich viele Jahre nur auf das Smartphone konzentriert und optimieren die Oberflächen vieler Apps erst jetzt für Tablets und auch die immer populärer werdenden Foldables. Nach mehreren Wochen der Testphase wird jetzt eine neue Splitscreen-Oberfläche für die Gboard Tastatur ausgerollt. Die merkwürdige Lösung mit den doppelten Tasten ist an Bord geblieben.



Foldables sind im ausgeklappten Zustand mit einem kleinen Tablet vergleichbar, haben aber dennoch eine Besonderheit: Durch den Knick in der Mitte können sie wie ein Buch gehalten werden, sodass die Elemente in der Mitte des Displays schwerer zu erreichen sind oder nicht perfekt reagieren. Das hat man sich auch beim neuen Design der Gboard-Tastatur für Foldables gedacht und präsentiert in der Beta das folgende Layout.

Wie ihr sehen könnt, gibt es in der Mitte einen freien Streifen, in dem sich abgesehen von der Funktionsleiste keine Tasten befinden. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Buchstaben g und v doppelt vorhanden sind. Es wird ergonomische Gründe haben, zumindest kann ich es mir anders nicht erklären, warum dann nicht auch das t oder y doppelt eingeblendet werden. Natürlich kann das mit dem QWERTY-Layout zusammenhängen, aber durch eine andere Positionierung der Zusatztasten hätte man das sicherlich anders lösen können.

Die neue Oberfläche lässt sich ab sofort in der aktuellen Gboard Beta aktivieren, aber wohl noch nicht auf allen Geräten. Solltet ihr ein Foldable besitzen, probiert das einfach einmal aus. Gut möglich, dass es schon bald in ähnlicher oder gleicher Form auf Tablets startet.

» Pixel Tablet: Die Google Kamera-App verrät Details zur Kamera des ersten Google-Tablets – es wird abgespeckt

[9to5Google]