Pixel 6 Pro: Googles Smartphone fällt im Akkutest durch – hat angebliche schleche Leistung und wenig Effizienz

Google hat die Pixel 6-Smartphones als Flaggschiff-Smartphones ins Rennen geschickt, die sich vor allem in den ersten Monaten sehr großer Beliebtheit erfreuen und überwiegend positive Kritiken einfahren konnten. Jetzt wirft ein neuer Akkutest von DXOMARK allerdings ein schlechtes Licht auf das Pixel 6 Pro, das zumindest in dieser Runde regelrecht durchfällt und unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.



Die Pixel 6-Smartphones sind aus vielen Gründen sehr beliebt, wobei neben den Stärken aus Hardware und Software auch das Zusammenspiel der beiden Welten eine wichtige Rolle spielt – vor allem dank Tensor. Doch was Google in vielen Bereichen draufgelegt hat, hat man beim Akku eingespart und leider nicht die allerbeste Kapazität verbaut. Zwar ist man mit 5.000 mAh in sehr guter Gesellschaft, doch die anderen verbauten Komponenten ziehen offenbar stärker am Akku, als das bei anderen Geräten der Fall ist.

Die Tester von DXOMARK kommen daher zum Ergebnis, dass das Pixel 6 nicht mehr als 49 Punkte erhält, in vielen Testkategorien sehr unterdurchschnittlich performt und im Gesamtranking soweit unten zu finden ist, dass man es kaum als noch-aktuelles Flaggschiff einstufen würde. Das Pixel 6 Pro belegt im Ranking den 74. Platz (!) und kann damit im Akkubereich nicht mit den ansonsten recht soliden Werten in den anderen Kategorien mithalten. Im Kamerabereich liegt es auf dem 8. Platz, bei Audio auf dem 4. und bei der Selfiekamera auf dem 24. Platz. Der Akku will so gar nicht dazu passen.

Schaut euch einfach einmal die folgende grobe Übersicht als Fazit der Tester an, die auch viele negative Punkte ankreiden. Besonders die Performance unterwegs sowie das sehr langsame Aufladen nimmt man dem Pixel 6 Pro übel, so wie einige andere Kategorien im Bereich des Aufladens. Tatsächlich schneidet das Aufladen schlechter ab als der Verbrauch. Den einzigen Pluspunkt gibt es nicht für das Smartphone, sondern für das Ladegerät. Das ja, wie wir wissen, gar nicht Teil des Lieferumfangs ist. Man könnte daher sagen, dass das Pixel 6 Pro überhaupt keinen Pluspunkt erhält.









Positiv

Niedriger Restverbrauch des Ladegeräts, egal ob das Gerät eingesteckt und voll geladen oder einfach ausgesteckt ist

Negativ

Nur 41h24 Akkulaufzeit bei mäßiger Nutzung

Schwache Laufzeit beim Spielen, Telefonieren und Streamen von Musik

Schlechte Leistung unterwegs

Geringer Gewinn an Kapazität nach 5-minütiger Aufladung

Schlechte Ladeeffizienz

Sehr lange kabellose Ladezeit: 3h16, um den Akku vollständig aufzuladen

Sehr hohe Entladeströme, insbesondere beim Streamen von Musik

Lasst euch das Pixel 6 Pro von diesem Test nicht madig machen, denn unter „Laborbedingungen“ verhalten sich die Geräte ein bisschen anders als im Alltag. Gerade Googles zahlreiche Adaptiv-Funktionen sind es, die für eine längere Akkulaufzeit und höhere Effizienz sorgen. Dennoch könnte Google bei der nächsten Generation eine Schippe drauflegen und auch in diesem Bereich zumindest die Top 25 ins Visier nehmen…

