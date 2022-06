Google Maps: Bundeskartellamt kündigt Verfahren an – muss Google die Produkte der Kartenplattform freigeben?

Google hat mit einigen Produkten einen solchen hohen Marktanteil erreicht, dass man immer wieder in den Fokus von Kartellbehörden gerät – bekanntlich auch mehrfach in Deutschland. Jetzt hat das Bundeskartellamt angekündigt, die Kartenplattform Google Maps unter die Lupe zu nehmen. Man wolle herausfinden, ob die Nutzung der Kartendienste in Kombination mit Produkten der Konkurrenz eingeschränkt wird.



Google Maps dürfte für viele Nutzer zur Standardlösung für mehrere Anwendungsbereiche gehören. Von den Karten über die Adressensuche bis hin zu Bewertungen oder den Streetview-Ansichten. Keine andere Kartenplattform bietet einen solch großen und breit aufgestellten Funktionsumfang, sodass der sehr hohe Marktanteil kaum verwunderlich ist. Doch genau das lässt Google Maps nun in das Visier des Bundeskartellamts geraten.

Das Bundeskartellamt hat angekündigt, dass man Hinweisen nachgeht, laut denen Google Maps die Kombination der einzelnen Dienste mit anderen Kartenprodukten der Konkurrenz einschränkt. Das sagt schon aus, dass es da wohl Beschwerden von der Konkurrenz gab, denn woher sollten die Hinweise sonst stammen? Dass es eine Art von Einschränkung gibt, wird man nicht lange recherchieren müssen. Ob das aber der Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung entspricht, wird man wohl einordnen müssen.

Konkret geht es wohl darum, dass andere Kartenplattformen nicht die Streetview-Bilder einbinden oder die Google Maps Suchfunktion verwenden können. Das ist faktisch korrekt, aber aus meiner naiven Sicht stellt sich die Frage, warum Google diese sehr teuer aufgebauten Datenbanken für andere Unternehmen öffnen sollte. Mögliche Marktbeherrschung hin oder her, aber diese Maps-Stärken der Konkurrenz anbieten zu müssen (womöglich auch noch kostenlos) kann nicht das Ziel sein.

[golem]