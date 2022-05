Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neue Chronik der System Updates; so oft kamen sie pünktlich, zu spät oder mit Problemen

Google hat die Pixel 6-Smartphones vor mehr als einem halben Jahr auf den Markt gebracht und konnte damit sowohl in Reviews als auch im Vorfeld sehr gute Kritiken einfahren, die nach wie vor zu einem Kauf raten würden. Doch leider haben viele die Rechnung ohne die Software gemacht, denn die Android-Updates waren überraschenderweise die große Schwachstelle der Smartphones. In unserer aktualisierten Chronik können wir euch aber zeigen, dass es aufwärts geht.



Google ist eines der größten Softwareunternehmen der Welt und erreicht mit den eigenen Produkten mehrere Milliarden Menschen. Software ist die große Stärke des Unternehmens, denn man hat sowohl bei der Sicherheit als auch Geschwindigkeit neue Standards gesetzt – und das ist nicht übertrieben. Hardware hingegen ist für Google eher Mittel zum Zweck. Auch wenn das mittlerweile ein großer Geschäftsbereich ist, haben die Produkte hauptsächlich die Aufgabe, die Plattformen und Software voranzubringen.

Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google zwei sehr starke Geräte auf den Markt gebracht, die rückblickend eines Tages vielleicht als eine der wichtigsten Pixel-Generationen eingestuft werden. Die Linie ist nach sechs Generationen erwachsen geworden und konnte endlich das erreichen, worauf das Unternehmen seit Nexus-Zeiten hingearbeitet hat. Hardware Top, Ausstattung Top und selbst der Tensor-Prozessor kann in der ersten Generation mit der Konkurrenz mithalten und macht direkt keine Probleme. Indirekt schon.

Und dann ist es ausgerechnet die Software, die diese großartigen Smartphones in völlig falschem Licht erscheinen lässt und die Käufer verärgert. Google scheint entweder massive Schwierigkeiten zu haben oder die Testkapazitäten und Qualitätskontrolle stark abgebaut zu haben. Letztes ist unwahrscheinlich, aber war erstes bei der Entwicklung einer eigenen Prozessor-Plattform nicht absehbar?









Noch nie gab es so viele Update-Probleme, Verschiebungen, Notstopps und Verschlechtbesserungen wie bei den Pixel 6-Smartphones. Alle Pixel-Smartphones hatten Kinderkrankheiten, doch sie waren oftmals auf fehlerhafte Abstimmung zwischen Hardware und Software zurückzuführen. Sie waren von Beginn an vorhanden und wurden nicht erst durch das Update auf die Geräte gebracht. Schaut euch einfach einmal die folgende kurze Chronik der Software-Updates der Pixel 6-Smartphones an.