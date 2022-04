Smart Home: Google zeigt Ideen für versteckte Displays – Ambient Computing soll Displays ergänzen (Video)

Viele Haushalte haben sich in ein Smart Home gewandelt und sind mit diversen Sensoren, Aktoren sowie Smart Speakern und Smart Displays ausgestattet. Google gehört zu den wichtigsten Anbietern in diesem Bereich und beschäftigt sich nun mit der Zukunft der Smart Home-Geräte, die sehr stark in den Ambient-Bereich entwickelt werden sollen. Jetzt zeigt man einige Konzepte für versteckte Displays.



Google hat erst kürzlich die Idee der Little Signals für mehr oder weniger störungsfreie Benachrichtigungen vorgestellt und jetzt führt man dies mit einem sehr ähnlichen Bereich weiter: Man zeigt ein Konzept für versteckte Displays, die immer nur dann aktiv werden, wenn der Nutzer sie benötigt. Dabei geht es weniger um die Darstellung von Bildern oder Videos, sondern um das Einblenden von Informationen auf den Oberflächen alltäglicher Dinge.

A graceful integration of devices requires adaptation to existing aesthetics and user styles rather than simply adding screens, which can easily disrupt a visual space, especially when they become monolithic surfaces or black screens when powered down or not actively used.