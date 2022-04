Google Chrome: Neuer Assistent wird für Desktopnutzer ausgerollt – Privacy Guide für Sicherheit & Datenschutz

Vor wenigen Wochen ist mit Google Chrome 100 die Jubiläums-Version des Browsers erschienen, die unter anderem die neue Seitenleiste im Gepäck hatte und in einigen anderen Bereichen nachgelegt hat. Jetzt möchte man die Einstellungen rund um die Themen Sicherheit und Datenschutz zugänglicher machen: Ein neuer Assistent im Browser führt durch diese Einstellungsmöglichkeiten.



Sicherheit und Datenschutz sind für Google zwei sehr wichtige Themen, denen vieles untergeordnet ist und bei denen man keine Kompromisse eingeht. Viele Nutzer sehen das mittlerweile ähnlich, aber dennoch dürften sich nur die wenigsten die Zeit nehmen, in die „langweiligen“ Einstellungen zu blicken. Das weiß auch das Team des Chrome-Browsers und wird daher im Laufe der nächsten Wochen den „Privacy Guide“-Assistenten einführen.

Dieser neue Assistent steht direkt über die Einstellungen zur Verfügung und soll die Nutzer durch die Einstellungsmöglichkeiten führen. Über diesen lassen sich Optionen festlegen, etwas näher erklären und auch das Gesamtbild der Sicherheit und des Datenschutzes wohl etwas besser vermitteln, als es die langen Listen könnten. Und weil das selbst in dieser Form wenig spannend ist, kann man den Assistenten jederzeit beenden und später an selber Stelle fortfahren. Der Assistent wird ab Chrome 100 für alle Desktopnutzer ausgerollt, wobei nicht von einer regionalen Einschränkung die Rede ist. Es dürfte also schon in diesen Tagen auch bei deutschen Nutzern auftauchen.

Erst gestern hatte Google verkündet, den Cookie-Banner nutzerfreundlicher zu gestalten und ältere Android-Apps zu blockieren. Beides ebenfalls unter dem Deckmantel der Sicherheit und des Datenschutzes.

» Google Chrome: Neuer Journey-Bereich soll in die neue Seitenleiste wandern – Recherche im Browserverlauf

» No place like Chrome! Google will iPhone-Nutzer von den Vorteilen des Browsers überzeugen – sehenswert

[Google-Blog]