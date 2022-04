Android & Chrome OS: Das praktische Smart Lock wird eingestellt – entsperrt Chromebooks per Smartphone

Google hat lange Zeit daran gearbeitet, die beiden Betriebssysteme Android und Chrome OS über diverse Brücken und Synchronisierungen zusammenzuführen. Im Zuge dessen wurde Smart Lock, das die Entsperrung des Chromebooks per Smartphone ermöglicht und somit einen Login ersparen kann. Jetzt wurde angekündigt, dass diese Funktion in Kürze ersatzlos gestrichen wird.



Nicht nur der Dateiaustausch zwischen Android-Smartphones und Chromebooks wurde in den vergangenen Jahren ermöglicht, sondern auch die Sicherheit und Entsperrung der Geräte optimiert. Mit Smart Lock ist es möglich, dass sich Chrome OS-Nutzer das Entsperren des Chromebooks ersparen können, wenn dieses per Bluetooth mit dem entsperrten Android-Smartphone verbunden ist. Wer beide Geräteklassen nutzt, dürfte das kennen und vielleicht auch sehr bequem gefunden haben.

Since we are removing the sign in with Smart Lock feature, we no longer need this subpage