Android Auto: Alternativer Launcher bringt völlig neues Designs & neue Funktionen auf das Smartphone (Video)

Google arbeitet schon seit langer Zeit an der Modernisierung von Android Auto, die wir euch bereits ausführlich vorgestellt haben. Wer darauf nicht warten möchte oder eine völlig andere und vollständig anpassbare Oberfläche nutzen möchte, kann das mit einer praktischen Alternative für das Smartphone-Display tun. Wir zeigen euch den populären Car Launcher, der jüngst ein großes Update erhalten hat.



Android Auto befindet sich seit mittlerweile drei Jahren im Wandel und macht immer wieder kleinere Schritte, die ihre Schatten lange Zeit vorauswerfen. Der aktuell bevorstehende Schritt ist das Update auf das neue Coolwalk-Design, auf das die Nutzer schon wieder seit den ersten Erwähnungen im Herbst vergangenen Jahres warten. Hat man das geschafft, wird wohl der nächste Bereich angegangen und langsam steht eine Vereinheitlichung sowie Annäherung an das Betriebssystem Android Automotive an.

Leider hat Google es bis heute nicht geschafft, den Nutzern eine anpassbare Oberfläche zu bieten. Zwar hat man nach vielen Jahren die Möglichkeit zum Austausch des Hintergrundbilds auf die Geräte gebracht, aber eine echte Personalisierung ist nach wie vor nicht möglich. Wer sich daran stört und gerne eine völlig andere Optik verwendet, kann das dank einiger Alternativen tun, die für das Smartphone bereitstehen. Diese bieten oftmals völlig andere Designs, Anpassungsmöglichkeiten und auch zusätzliche Funktionen.

Heute stellen wir euch den Car Launcher vor, der über gleich drei Homescreens verfügt, die sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen. Sieht auf jeden Fall schicker aus als Googles Variante und schmiegt sich vielleicht etwas besser in das Fahrzeug-Design ein. Nutzbar ist es sowohl auf dem Smartphone als auch mit einigen wenigen kompatiblen Displays.









Der Car Launcher bietet eine moderne Smartphone-Oberfläche, die sich nicht vollständig an der Auto-Umgebung orientiert, sondern sich sowohl von dieser abhebt als auch gleichzeitig keinen Fremdkörper im Auto darstellt – so wie es der Google Assistant Driving Mode laut den damaligen Screenshots gewesen wäre. Die Oberfläche bietet alle wichtigen Informationen von der Uhrzeit über die aktuelle Geschwindigkeit, das Wetter, den Musikplayer bis zu Navigationsanweisungen auf einen Blick. Außerdem gibt es eine Verknüpfung zum Sprachassistenten (nicht nur Google Assistant) sowie einen Homescreen mit beliebigen App Icons. Die verknüpften Apps lassen sich in Ordner und eine in diversen Richtungen scrollbare Liste packen – hier gibt es ein Video.

Mit einem Swipe lässt sich eine Art Fahrtenbuch öffnen, das am rechten Bildschirmrand platziert ist und die Dauer der Fahrt, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und einiges mehr protokolliert und euch jederzeit abrufen lässt. Das kann sicher in vielen Fällen sehr praktisch sein und ist eine der wichtigsten Zusatzfunktionen dieses Launchers. Die Oberfläche des Car Launchers lässt sich außerdem sehr umfangreich anpassen und sowohl im Portrait- als auch im Landscape-Modus verwenden, wobei die typische Landscape-Haltung deutlich besser geeignet ist.

Ihr könnt in der Basisversion aus unterschiedlichen Themes für den Launcher wählen sowie weitere zusätzlich herunterladen, die die Anordnung der Elemente sowie das Design verändern. Der grundlegende Stil bleibt erhalten, die Anordnung der Elemente wird aber verändert und je nach ausgewähltem Theme verändert sich die Größe der einzelnen Bereiche. In der Pro-Version (siehe weiter unten) könnt ihr diesen aus Widgets bestehenden Homescreen außerdem vollständig nach euren Bedürfnissen anpassen. Im unten eingebundenen Video könnt ihr das sehen.

Der Wechsel der Oberfläche ist jederzeit über die Einstellungen möglich und erfordert keinen Neustart der App, sodass alle Protokollierungen, Navigation und natürlich auch Musik weiterlaufen. Je nach dem was für euch im Auto am wichtigsten ist, werden einzelne Bereiche größer oder kleiner dargestellt und sind somit leicht erreichbar oder auf den ersten Blick sichtbar. Und wenn es nicht passt, dann verschiebt eben, wie bereits gesagt, alles nach euren Wünschen.









Der Launcher hat aber nicht nur eine aktive Oberfläche, sondern auch eine Art Ambient Modus, in dem lediglich die wichtigsten Basis-Informationen dargestellt werden – in der App ist die Rede von einem „Bildschirmschoner“. Dieser lässt sich jederzeit über einen Druck auf die Uhrzeit aktivieren und zeigt dann in diesem Ambient Modus nur die Uhrzeit, das Datum, die aktuelle Geschwindigkeit sowie den Ladestand des Akkus. Sehr praktisch.

Natürlich lässt sich auch der Car Launcher als Standard-Launcher festlegen, was natürlich nur dann sinnvoll ist, wenn ihr ein „Auto-Smartphone“ habt, das stets im Fahrzeug verbleibt und vielleicht sogar fest installiert ist. Solltet ihr euch dafür entscheiden, gibt es natürlich einen App Drawer mit Zugriff auf alle Apps sowie eine Verknüpfung zu den Android-Einstellungen. Die App steht in einer kostenlosen Version mit großem Funktionsumfang bereit und ist vollkommen werbefrei und ohne Limit nutzbar.

Möchtet ihr den Homescreen vollständig anpassen, sogar System-Widgets nutzen, das Hersteller-Logo einfügen sowie weitere Möglichkeiten und Widgets für die Oberfläche erhalten, müsst ihr die Pro-Version für 4,69 Euro kaufen.