Android TV: Google kündigt frühen Release für Android 12 für Android TV – Rollout für ADT-3 beginnt

Wenn Google eine neue Android-Version veröffentlicht, kann es abseits der Pixel-Smartphones ziemlich lange dauern, bis diese auf andere Geräte ausgerollt wird – das gilt vor allem für die Ableger. Doch in diesem Jahr soll alles besser werden, denn nun wurde ein „früher Rollout“ für Android 12 für Android TV angekündigt. „Früh“ ist allerdings relativ.



Android TV basiert, wie der Name schon sagt, auf Android und könnte jährlich mit dem aktuellen Unterbau aktualisiert werden. Doch das funktioniert selbst bei Google nicht zuverlässig und es werden auch gerne Mal ganze Android-Generationen übersprungen. In diesem Jahr soll das aber anders werden, denn Android TV 12 wurde schon sehr früh als Developer Preview veröffentlicht und soll ebenso früh als finale Version ausgerollt werden.

Android 12 will begin appearing on TVs early this year, so now is the time to begin evaluating your app for compatibility.