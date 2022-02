Google Chrome: Passwörter versenden – neue Funktion für den integrierten Passwortmanager kommt

In wenigen Wochen steht mit Google Chrome 100 der große Jubiläums-Release vor der Tür, der viele neue Funktionen in den Browser bringen wird – aller Voraussicht nach auch im Bereich des Passwortmanager. In den letzten Tagen sind schon einige Neuerungen im Passwortmanager aufgetaucht und nun wurde schon wieder etwas entdeckt: Passwörter lassen sich zukünftig versenden – aber wohin?



Der Google Chrome Passwortmanager ist sehr praktisch und sorgt dafür, dass die Loginfelder auf allen Webseiten soweit wie möglich zuverlässig ausgefüllt werden. Kennt man von allen Browsern und vielen externen Lösungen. Schon bald wird die Oberfläche des Managers umgebaut, sodass Passwörter manuell hinzugefügt werden können und es lassen sich zusätzlich für jeden Eintrag Notizen ablegen. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Nun ist schon wieder ein Screenshot aufgetaucht, der eine interessante Funktion zeigt: Passwörter lassen sich versenden. Dafür gibt es im Kontextmenü den neuen Eintrag „Send Password“. Derzeit ist der Eintrag funktionslos, sodass über diese Möglichkeit nur spekuliert werden kann. Eine Freigabe für andere Apps, sprich das Versenden per Messenger, E-Mail & Co hätte man wohl eher „Share Password“ genannt und es gibt bereits eine Funktion zum Kopieren. Das Versenden an ein anderes Gerät mit gleichem Konto ist sehr unwahrscheinlich, weil Passwörter ohnehin standardmäßig in der Cloud liegen und Geräte-übergreifend synchronisiert werden.

Bleibt die Möglichkeit, Passwörter mit anderen Passwortmanager zu teilen. Aber dafür gibt es die Exportfunktion. Es bleibt also erst einmal rätselhaft, was sich dahinter verbirgt.

