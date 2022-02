Batman: Neues Easteregg in der Google Websuche ist da – mit Bat-Signal und Flug des Superhelden (Video)

Googles Entwickler platzieren immer wieder Eastereggs in den Produkten, wobei vor allem die Google Websuche eine große Sammlung auf sich vereinigt. Nun gibt es wieder ein neues Easteregg, bei dem man sich wirklich Mühe gegeben hat und das viele Menschen begeistern könnte: Batman hält Einzug in die Websuche und kann über das Bat-Signal einmal durch die Suchergebnisse fliegen.



In wenigen Tagen hat der neue Batman-Film Premiere und anlässlich dessen hat Google aus eigener Motivation ein Easteregg gebastelt, das in den nächsten Wochen in der Websuche nutzbar ist. Laut eigenen Angaben gibt es keine Kooperation mit Warner Brothers, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass ein abgewandeltes Logo des Fledermaus-Superhelden verwendet wird. Dennoch ist natürlich sofort zu erkennen, worum es geht. Schaut euch einfach das folgende Video an.

Ihr müsst lediglich den Suchbegriff Bruce Wayne eingeben und anschließend auf das Icon im Knowledge Graph tippen. Anschließend verdunkelt sich der Bildschirm, es ziehen Wolken auf und das Bat-Signal strahlt in den Himmel. Kurz darauf wird ein Seil über das Display gespannt und der gerufene Superheld eilt herbei. Allerdings ist dieser nur ganz kurz zu sehe und verrichtet seine Mission im Unsichtbaren. Das war dann auch schon alles, denn kurz darauf hellt sich das Display wieder auf und alle Elemente verschwinden.

Ist wirklich toll gemacht und auch mit Soundeffekten unterlegt. Kann man sich einmal ansehen und so vielleicht die Vorfreude auf den Film steigern 🙂

