Kurioser Fall: Hotelkette verwandelt tausende streikende Windows-Computer in Chromebooks; mit Googles Hilfe

Googles Betriebssystem Chrome OS erfreut sich nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Business-Umfeld immer größerer Beliebtheit – wenn auch noch auf sehr niedrigem Niveau. Dass die Entscheidung für Chrome OS gar nicht so schwer ist, zeigt ein aktueller und leicht kurioser Fall aus Finnland: Ein Unternehmen hat als Folge eines Ransomware-Angriffs einfach alle Windows-Computer in Chromebooks verwandelt – mit Googles Hilfe.



Leider sind Ransomware-Attacken keine neue Entwicklung, doch gefühlt hat sich die Verbreitung in jüngster Zeit verstärkt und ist der Albtraum jeder IT-Abteilung (und natürlich auch dem Rest des Unternehmens). Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um einen Angriff, bei dem alle oder sehr viele wichtige Dateien verschlüsselt werden und nur durch Zahlung eines Lösegelds wieder entschlüsselt werden. In den Medien hat sich der Begriff „Erpressungstrojaner“ durchgesetzt.

Allein schon aufgrund der Verbreitung sind Windows-Nutzer besonders davon betroffen, was aber nicht zwingend etwas mit der Unsicherheit des Betriebssystems zu tun haben muss. Dennoch hat eine finnische Hotelkette mit mehr als 200 Häusern einen solchen Angriff nun zum Anlass genommen, praktisch über Nacht die gesamte Endgeräte-Infrastruktur von Windows auf Chrome OS umzustellen. Im Dezember gab es eine Ransomware-Angriff, der das Unternehmen in puncto IT in die Knie gezwungen hat, sodass das interne Netzwerk heruntergefahren werden musste. Gerade im automatisierten Hotelbereich mit digitalen Zimmerkarten eine Katastrophe.

Intern lief wohl schon längere Zeit ein Projekt, das die Umstellung von Windows auf Chrome OS vorbereitet hat, allerdings nur im kleinen Rahmen. Die nun nicht mehr funktionierenden und aufwendig wiederherzustellenden Windows-Geräte hat man dann einfach auf Chrome OS umgestellt und damit nicht nur das Problem behoben, sondern sich auch weitestgehend vor künftigen Angriffen geschützt. Denn Chrome OS gilt, auch wegen der Verbreitung, noch als Festung und das sicherste Betriebssystem. Die Architektur ist zwar weniger anfällig als Windows, aber die absolute Sicherheit kann keine Plattform bieten. Vor allem dann nicht, wenn das größte Problem vor dem Bildschirm sitzt (ist nicht despektierlich gemeint, ITler werden wissen, was ich meine).

Google unterstützt bei der Migration

Das interne Projekt hat natürlich bei der Umstellung geholfen, aber auch Google zeigte sich offenbar kooperativ: Die Hotelkette hat die Dienste von CloudReady in Anspruch genommen, das seit Dezember 2020 zu Google gehört und den Umstieg auf Chrome OS anbietet. Man habe das Unternehmen vorgereiht, sodass die Umstellung mehr oder weniger spontan geschehen konnte. Sicherlich wird man auch Support geboten haben, wohlwissend um die kommenden Schlagzeilen 😉

Then they could get a lot up and running again by changing operating system – and it could be done from the head office, instead of someone having to travel around to each hotel to clean each unit.