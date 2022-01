Aktionen im Google Store: Nur noch dieses Wochenende – Smart Home-Bundles, Nest-Kameras & Türklingeln

Das neue Jahr hat begonnen und wer 2022 direkt mit Rabatten beginnen möchte, kann im Google Store vorbeischauen. Googles Onlineshop hält nur noch an diesem Wochenende eine Reihe von Aktionen bereit, die zum Teil eigentlich schon beendet sein sollten. Zusätzlich zu den starken Smart Home-Bundles gibt es die noch die Feiertagsangebote, die ebenfalls hauptsächlich aus Smart Home-Produkten bestehen.



Der Google Store war lange Zeit nicht gerade die beste Anlaufstelle auf der Suche nach Aktionen, doch das hat sich irgendwann in den letzten Monaten geändert, denn man hält immer wieder Aktionen bereit. In Summe gab es im Dezember so viele Aktionen wie nie zuvor, die auch tatsächlich lohnenswert und konkurrenzfähig waren. Doch nun sind die Feiertage erst einmal vorbei, aber die nächsten Aktionen werden nicht lange auf sich warten lassen.

Alle Aktionen bis Freitag & Feiertagsangebote bis Sonntag

Einige Aktionen sind schon seit längerer Zeit aktiv, so wie etwa die starken Smart Home-Pakete sowie längere Zeit eine Reihe von Paketen rund um Stadia, aber diese wurden mit 31. Dezember beendet. Andere, die ebenfalls zum 31. hätten enden sollen, gelten nach wie vor und wurden damit wohl verlängert. Die Feiertagsangebote gelten offiziell noch bis zum 2. Januar und dürften wirklich am Sonntag Abend zu Ende gehen. Schaut also nochmal rein, ob etwas für euch dabei ist.

Schaut mal herein, ob etwas für euch dabei ist. Unten sind alle Aktionen aufgelistet, die offiziell nur bis Ende des Jahres (also gestern) oder bis zum 2. Januar und ganz vereinzelt bis zum 6. Januar gelten.









Feiertagsangebote im Google Store (bis 2. Januar 2022)

Nest Cam + Nest Hub für 169,98 Euro statt 199,98 Euro

Nest Wifi Router & Zugangspunkt für 229 Euro statt 259 Euro

Nest Doorbell mit Kabel für 229 Euro statt 279 Euro

Nest Protect Rauchmelder für 119 Euro statt 129 Euro

Google Wifi Freierpack für 184,99 Euro statt 199,99 Euro

Google Wifi für 94,99 Euro statt 99,99 Euro

Alle anderen Google Store-Aktionen (offiziell bis 31.12.2021, aber noch gültig)

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

