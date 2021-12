Waymo: Die Taxis der Zukunft – Google-Schwester zeigt neues Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale (Galerie)

Die Google-Schwester Waymo arbeitet seit vielen Jahren an den selbstfahrenden Fahrzeugen und konnte dabei nicht nur auf technischer Seite große Fortschritte machen: Man bietet mittlerweile nicht nur die Technologie, sondern in einigen US-Städten auch diverse Taxidienste. Jetzt hat man ein ganz neues Fahrzeug vorgestellt, das die Zukunft der autonomen Taxiflotte zeigen soll und dabei völlig ohne Lenkrad und Pedale auskommt.



Waymo gilt allgemein als das Unternehmen, das die autonomen Fahrzeuge am weitesten entwickelt hat und rein aus statistischer Sicht eine sichere Fahrt bieten kann. Mit Waymo One bietet man schon seit längerer Zeit einen Taxiservice, der bisher aber noch mit Sicherheitsfahrern auskommen muss, die jederzeit eingreifen können. Nun hat man in Kooperation mit dem schwedischen Hersteller Zeekr ein neues Fahrzeug vorgestellt, das „in den kommenden Jahren“ auf US-Straßen als Taxi unterwegs sein soll.

Over years to come, we’ll integrate our Waymo Driver into the transportation-as-a-service (TaaS)-optimized Zeekr vehicle designed to prioritize the comfort, convenience, and preferences of Waymo One riders. This rider-first vehicle features a flat floor for more accessible entry, easy ingress and egress thanks to a B-pillarless design, low step-in height, generous head and legroom, and fully adjustable seats.