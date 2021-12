Google Fotos & Material You: Schöne Erinnerungen auf dem Homescreen – so könnt ihr Bilderrahmen anlegen

Die Fotoplattform Google Fotos dürfte bei vielen Nutzern sehr gut gefüllt sein und enthält auf dem Smartphone sowohl die lokal als auch in der Cloud gespeicherten Bilder. Mit dem jüngsten Update gibt man vielen Nutzern die Möglichkeit, einzelne Bilder und Erinnerungen mit einem schicken Bilderrahmen im Android 12 Material You-Design direkt auf dem Homescreen abzulegen. Eine schöne Sache.



Viele Menschen haben prall gefüllte Fotodatenbanken, aber dürften sich die allermeisten Aufnahmen wohl nie wieder ansehen. Google Fotos arbeitet schon seit langer Zeit an diesem Luxus-Problem und hat unter anderem die Erinnerungen-Funktion eingeführt, die immer wieder objektiv schöne Bilder hervorbringen und an die Ereignisse erinnern soll. Diese Erinnerungen sind sowohl in der Fotos-App als auch in anderen Google-Apps (in Zukunft sogar im Chrome-Browser) zu finden.

Mit einem kürzlich ausgerollten Update bietet Google Fotos die Möglichkeit, solche Erinnerungen per Widget direkt auf dem Homescreen abzulegen. Dazu bedient man sich den neuen Android 12 Material You Widget-Formen, die ihr auf obigem Bild sehen könnt. Dabei handelt es sich um virtuelle digitale Bilderrahmen, die den Homescreen verschönern und die besten Fotos der ausgewählten Personen enthalten. Das ist wirklich eine sehr nette Sache und ermöglicht die endgültige Personalisierung und Verschönerung des Homescreens.

Solche Bilderrahmen könnt ihr euch sehr leicht selbst auf dem Homescreen ablegen und immer wieder in Erinnerungen an ältere oder auch jüngere Ereignisse schwelgen. Dass die Erinnerungen-Funktion einen starken Algorithmus besitzt, dürfte mittlerweile bekannt sein.









Ein solches Widget zu erstellen, ist ganz einfach: Öffnet einfach euren Launcher und wählt die Option, ein neues Widget hinzuzufügen. Das ist bei jedem Launcher etwas anders, in den meisten Fällen sollte es aber genügen, etwas länger auf eine leere Stelle des Homescreens zu tippen. Scrollt dann in der langen Auflistung der Widgets zu Google Fotos und wählt „Personen und Haustiere“. Anschließend wählt ihr bis zu 10 Personen oder Haustiere aus, die in diesem Bilderrahmen erscheinen sollen. Dann noch die Widget-Form auswählen und fertig.

Ihr könnt beliebig viele Bilderrahmen auf dem Homescreen platzieren und jeder hat eine eigene Logik. Ihr könnt also tatsächlich in einem Rahmen die enge Familie, im anderen den erweiterten Familienkreis und im dritten ein Haustier oder auch nur eine einzelne Person einschließen. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, die bei jedem Öffnen des Launchers ein neues Bild bringt. Ein Touch auf das Widget führt euch direkt zum angezeigten Bild.

Ihr benötigt lediglich die aktuelle Version von Google Fotos sowie mindestens Android 6.0 Marshmallow.

