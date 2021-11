Pixel 6 & Tensor: Superfans erhalten kleine Geschenke – Google verschickt wieder Socken und Sticker (Galerie)

Google hat schon vor längerer Zeit die exklusive Community der Pixel Superfans geschaffen, der man nur auf Einladung beitreten kann. Diese Community erhält immer wieder Einblicke in zukünftige Produkte, kann diese zum Teil vorab ausprobieren, erhält Einladungen zu Events und in manchen Fällen auch Geschenke. Nun ist es wieder soweit, denn Google hat erneut Socken sowie Sticker im Pixel 6-Design an einige Pixel Superfans versendet.



Die Pixel-Smartphones sind aus meiner persönlichen Sicht weit vom Status eines Apple iPhone entfernt, haben aber dennoch eine treue und wachsende Nutzerbasis, die man sicherlich zum Teil als Pixel-Fans beschreiben kann. Google sieht das ähnlich und hat vor einigen Jahren die exklusive Community der Pixel Superfans geschaffen, die in den letzten Monaten durch zahlreiche weitere Einladungen gewachsen ist. Die Community ist eher auf den US-Raum konzentriert, aber in den letzten Wochen sollen angeblich auch einige deutsche Nutzer eine Einladung erhalten haben.

In diesem Jahr durften sich die Pixel Superfans darüber freuen, die Pixel 6-Smartphones schon einen Tag vor Verkaufsstart im neuen Google Store zu erwerben. Weil das aus logistischen Gründen wohl nur wenige in Anspruch nehmen konnten, legt man nun mit Geschenken nach, die in diesen Tagen viele Nutzer erreichen. Diese bestehen aus einem Paket mit Socken im Pixel 6 Pro-Design sowie einem Tensor-Sticker. Google ist mittlerweile bekannt dafür, Socken zu allen möglichen Anlässen an Pixel-Fans, an Google Maps Local Guides oder auch bei Gewinnspielen und im Google Fanshop anzubieten.

Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an, denn natürlich haben die stolzen Besitzer die Bilder von den Produkten veröffentlicht, die sie passend zu ihrem Pixel-Fan-Status erhalten haben. Ob alle Pixel Superfans bedacht wurden oder nur einige wenige, ist leider nicht bekannt.

Auf dem Sticker findet sich der folgende Text, mit denen man den Status dieser Community weiter stützen möchte:

Hi Superfan,

Please enjoy this small token of our appreciation. Your feedback helps inform future feature drops and products, so we truly couldn’t do this without you.

Thank you for being part of our community.

Cheers,

the Pixel team