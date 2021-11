Google Store: Die Aktionen zum Black Friday sind da – diese smarten Google-Produkte gibt es jetzt günstiger

Nach einer längeren Teaserphase ist es jetzt soweit: Im deutschen Google Store gibt es an diesem Wochenende die Black Friday Angebote, bei denen an Google-Hardware interessierte Nutzer einiges sparen können. Ihr dürft euch über Rabatte auf Smart Speaker, Smart Displays, die Pixel Buds und eine Reihe weiterer smarter Produkte freuen. Außerdem das Stadia-Starterpaket für 22,22 Euro.



Der Black Friday dürfte für viele Händler neben dem Weihnachtsgeschäft zu den wichtigsten Verkaufstagen (Wochen) des Jahres gehören, sodass es kein Wunder ist, dass man diese Aktionen in jedem Jahr etwas früher startet (Amazon | Media Markt | Saturn). Auch der Google Store eröffnet bereits am heutigen 19. November die Preis-Schlacht und bietet eine Reihe von Produkten einzeln oder im Paket günstiger an.

Während man einige Tage lang nur die Produkte gezeigt, aber keine Konditionen verraten hat, wurde der Schleier nun gelüftet: Es gibt Rabatte auf die Pixel Buds A, das Nest Hub Smart Display, den Chromecast und auf viele weitere smarte Produkte. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der Aktionen:

Google Pixel Buds A ab 79 Euro statt 99 Euro (20 Euro Rabatt)

Nest Hub 2. Generation ab 79 Euro statt 99 Euro (20 Euro Rabatt)

Google Wifi Dreierpack ab 179,99 statt 199,99 Euro (20 Euro Rabatt)

Google Chromecast ab 29 Euro statt 39 Euro (10 Euro Rabatt)

Nest Wifi-Router und Zugangspunkt ab 219 Euro statt 259 Euro (40 Euro Rabatt)

Nest Audio ab 79,99 Euro statt 99,99 Euro (20 Euro Rabatt)

Nest Mini ab 29 Euro statt 59 Euro (30 Euro Rabatt)

Nest Doorbell mit Kabel ab 209 Euro statt 279 Euro (70 Euro Rabatt)

Nest Protect ab 114 Euro statt 129 Euro (15 Euro Rabatt)

Stadia Premiere Edition Starterpaket für nur 22,22 Euro statt 79,99 Euro









» Google Store

