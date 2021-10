Chrome OS & Google Fotos: Die Fotoplattform wird in die Wallpaper-Auswahl integriert – so könnt ihr es testen

Google spendiert dem Betriebssystem Chrome OS immer wieder neue Features und wird im Laufe der nächsten Wochen mit gleich zwei praktischen Neuerungen nachlegen, auf die so mancher Nutzer schon seit längerer Zeit gewartet hat: Das Erste ist eine Google Kalender-Integration und das Zweite eine Google Fotos-Integration, mit der sich Hintergrundbilder direkt von der Fotos-Plattform auswählen lassen sollen.



Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Google Fotos tiefer in Chrome OS integriert werden soll und nun steht der erste Schritt in der Canary-Version vor der Tür. Nutzer sollen schon bald die Möglichkeit haben, zur Auswahl des Desktop-Hintergrundbilds im Dateipicker auf Google Fotos zuzugreifen. Im folgenden Commit wird das bereits beschrieben: