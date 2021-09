Wear OS: Neustart auf nur einer Smartwatch – Strava stellt Unterstützung für alle ‘alten’ Geräte ein (Update)

Der Neustart von Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS läuft derzeit alles andere als optimal, denn die allermeisten Nutzer werden kein Upgrade erhalten und es gibt nur ein einziges Gerät, auf dem die neue Plattform nutzbar ist. Das hindert nun allerdings den ersten Entwickler nicht daran, ab sofort nur noch für die dritte Wear OS-Generation zu entwickeln. Update: Immerhin sperrt mam die Nutzer nicht vollständig aus.



Das neue Wear OS ist derzeit nur auf der Samsung Galaxy Watch 4 nutzbar, weitere Geräte sind noch gar nicht am Horizont, Upgrade wird es kaum geben und auf der einzigen verfügbaren Smartwatch laufen nicht alle Google-Dienste. Genug Gründe, um den Neustart von Wear OS als suboptimal einzuordnen. Aber das stört den Entwickler populärer Fitness-Apps Strava offenbar nicht, denn man hat nun verkündet, ab sofort nicht mehr für die älteren Wear OS-Versionen zu entwickeln und sich vollständig auf die dritte Generation zu konzentrieren.

As of August 2021, Strava will only support the Wear OS 3.0 application. Strava will no longer support the Wear OS application for devices on Wear 2.XX.