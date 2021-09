Starke Aktionen: Amazon Fire TV Stick ab 20 Euro bei Media Markt & Amazon + drei Amazon Music Gratis

Die schlanken Streaming-Dongles wie der Google Chromecast oder Amazon Fire TV Stick erfreuen sich seit langer Zeit großer Beliebtheit und dürften wohl in vielen Haushalten in mehrfacher Ausführung zu finden sein. Wer derzeit Bedarf hat bzw. noch einmal nachlegen möchte, bekommt den Amazon Fire TV Stick schon ab 20 Euro – nur noch an diesem Wochenende. Und wer mit der Oberfläche nicht warm wird, kann sich nun auch einen alternativen Launcher installieren.



Es gibt wieder günstige Amazon-Hardware: Diesmal stehen die Fire TV-Produkte von Amazon im Fokus, denn sie sind sowohl bei Media Markt als auch bei Amazon stark reduziert. Günstiger kann man das abseits von größeren Geschenk-Aktionen eigentlich gar nicht mehr machen, sodass ihr einfach mal schauen müsst, ob eines der rabattierten Modelle für euch interessant ist. Gut möglich, dass in der kommenden Woche weitere Geräte reduziert werden, denn es steht bekanntlich ein heißer Hardware-Herbst vor der Tür.

Drei Monate Amazon Music Unlimited Gratis

Zusätzlich zur Fire TV-Aktion erhaltet ihr derzeit Amazon Music Unlimited drei Monate Gratis. Dazu muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, probiert es einfach aus und nehmt die Aktion einmal mit – falls kein Bedarf besteht, die Kündigung vor Ablauf der drei Monate nicht vergessen. Mehr Details dazu in diesem Artikel.

Aktuelle Amazon Fire TV-Aktionen bei Media Markt:

Aktuelle Amazon Fire TV-Aktionen bei Amazon:



