Stadia: Zwei kostenlose Top-Spiele für das Wochenende – Google startet nächste Runde der Free Play Days

Google bietet den zahlenden Pro-Abonnenten der Spieleplattform Stadia monatlich wechselnde kostenlose Spiele, die ganz ohne Kauf gesichert und gezockt werden können. Zusätzlich startet man nur an diesem Wochenende eine Runde der “Free Play Days” und bietet allen Pro-Abonnenten die Möglichkeit, gleich zwei Top-Titel kostenlos zu spielen. Bei Interesse solltet ihr ab heute Abend den Controller zücken.



Das Preismodell von Stadia mag so manchen potenziellen Nutzer abschrecken, aber spätestens der Blick auf die derzeit 32 kostenlosen Spiele könnte dafür sorgen, der Spieleplattform doch noch einmal eine Chance zu geben. Nur an diesem Wochenende (9. September, 19:00 Uhr bis 13. September) legt Google noch einen drauf und bietet zwei weitere Titel kostenlos an, die normalerweise mit Vollpreis bezahlt werden müsste. Allerdings zu anderen Konditionen als bei den gewohnten Aktionen.

Bei de zusätzlichen kostenlosen Titeln im Rahmen der “Stadia Free Play Days” handelt es sich um Madden NFL 22 und Rainbow Six Siege. Ihr könnt die Spiele ab Heute 19:00 Uhr zocken, wenn ihr ein aktives Stadia Pro-Abonnement besitzt. Allerdings gilt diese Aktion tatsächlich nur ab dem heutigen Donnerstag bis einschließlich Montag Nachmittag um 17:00 Uhr. Sobald diese Zeitspanne abgelaufen ist, verliert ihr den Zugriff auf die Spiele wieder. Seid ihr dann angefixt, müssen die Titel zum Vollpreis gekauft werden.

Ich denke, als zusätzliches Goodie ist das eine nette Sache und gemeinsam mit den wechselnden kostenlosen Titeln hat man ohnehin stets eine große Auswahl, die für die 9,99 Euro pro Monat geboten werden.

» Stadia: Google startet Direct Touch auf Touchscreens – neue, direkte Eingabemethode für Smartphone-Spieler

[Stadia Community]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren