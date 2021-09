Android TV & Google TV: Smartphone-Fernbedienung wird eingestellt & neue Touch-Bedienung ausgerollt

Google hat vor wenigen Tagen ein praktisches Update für Google TV angekündigt, mit dem eine Fernbedienung direkt in die Android-App integriert wird und die Steuerung der Smart TV-Plattform ermöglicht. Diese steht zwar noch nicht für alle Nutzer zur Verfügung, doch im Gegenzug hat man nun das bevorstehende Aus für die separate Android TV-Fernbedienung angekündigt. Diese könnte noch einige Fans haben.



Die in diesen Tagen für vielen Nutzer ausgerollte Google TV-Fernbedienung wird als große Neuerung verkauft – die sie durch ihre Umsetzung auch ist – aber die grundsätzliche Nutzung des Smartphones als Fernbedienung ist selbst bei Google ein alter Hut. Schon seit vielen Jahren gibt es die Android TV-Fernbedienung, die die klassische Hardware-Fernbedienung auf das Display bringt und die Steuerung ermöglicht.

“We’re making the experience of using your phone as a virtual remote control faster to access and easier to use by upgrading the UI and integrating the feature directly into the Android mobile OS as well as the Google TV app. After the new remote feature is widely available, the Android TV remote app will no longer be supported and available for use. This transition will happen once a user’s Android TV OS device receives Android Remote Service: 5.0. or higher.”