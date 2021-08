YouTube: Videos in Dauerschleife abspielen – so könnt ihr die neue Loop-Funktion nutzen (Android & Desktop)

Googles Videoplattform YouTube bietet genügend Stoff für endlosen Medienkonsum, den man in einem Leben nicht mehr bewältigen könnte. Und dennoch möchte man sich das eine oder andere Video vielleicht mehrmals nacheinander ansehen – allen voran sicherlich Musikvideos. Das war bisher ohne Weiteres nicht möglich, doch seit einigen Wochen besitzt die englischsprachige Oberfläche der Videoplattform eine Loop-Funktion zur Wiederholung des aktuellen Videos in Dauerschleife.



Es gibt YouTube-Videos, die man sich gerne mehrmals nacheinander oder gar in Dauerschleife ansehen möchte – das gilt vor allem für Musikvideos oder auch witzige Kurzvideos (soll es ja auch noch geben). Bisher ist das bei YouTube allerdings passiv nicht möglich, sondern das Video muss jedes Mal per Klick neu gestartet werden. Die bisher wohl am häufigsten verwendete Workarounds sind das Anlegen einer Playliste mit 10x dem gleichen Video, die Nutzer einer Chrome-Erweiterung oder die Verwendung einer YouTube-Alternative.

So aktiviert ihr die Dauerschleife

Seit einigen Wochen besitzt YouTube endlich eine native Loop-Funktion zur Wiedergabe in Dauerschleife, allerdings bei meinen Tests nur in der englischsprachigen Oberfläche (warum auch immer). Unter Android findet ihr den entsprechenden Eintrag direkt im Playermenü, siehe obiger Screenshot. Auf dem Desktop müsst ihr den Eintrag aus dem Kontextmenü auswählen, das sich mit einem Rechtsklick auf das Video öffnet. Ist die Schleife aktiviert, wird das Video immer wieder von vorn gestartet, bis ihr es beendet, ein anderes Video auswählt oder die Schleife wieder deaktiviert.

Die Dauerschleife hat übrigens den Vorteil, dass die Werbung vor oder nach einem Video nur einmalig abgespielt wird. In einer Playlist oder durch einen Reload musste man sich hingegen häufig vor jedem Abspielen durch einen kurzen Spot kämpfen.

